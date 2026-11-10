Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini bildirdi. Tekin, hafta boyunca batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını, hafta sonu ise yağışların daha geniş bir alana yayılacağını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Gökyüzü bir anda değişecek! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek, batı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak ve hafta sonu yağışlar geniş bir alana yayılacak. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normallerine ve yer yer üzerine çıkacak. Çarşamba ve perşembe günleri batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden saatte 60 kilometreye kadar hızlanabilen kuvvetli rüzgar bekleniyor. Cuma günü Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yağışlar devam edecek, rüzgar bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşarak saatte 70 kilometre hıza çıkabilecek. Hafta sonu ise yağışlar ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağını belirten Tekin, özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, yer yer de üzerine çıkacağını ifade etti.

Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrediyordu. Çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı özellikle kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceğini tahmin etmekteyiz" dedi.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ BU İLLERDE YAĞIŞ VAR

Önümüzdeki üç gün boyunca batı bölgelerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, yağışların çoğunlukla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini söyledi.

Çarşamba günü Kıyı Ege ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü ise Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Tekin, perşembe günü kuvvetli rüzgar beklendiğini de belirterek, "Özellikle perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek, saatte zamanla hızını 60 kilometre bölü saate çıkarabilir, dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ FIRTINA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Cuma günü Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yağışların devam edeceğini bildiren Tekin, rüzgarın bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Tekin, "Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde yağışları göreceğiz. Fakat cuma günü güneyli ve güneybatıdan rüzgar fırtına düzeyine ulaşacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun batısında yer yer saatte zamanla hızını 70 km bölü saate çıkaracak. Fırtınaya karşı dikkatli olunmalı" dedi.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANA YAYILACAK

Hafta sonuna ilişkin tahminleri de paylaşan Tekin, cumartesi ve pazar günleri yağışların ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde daha geniş bir alanda görüleceğini belirtti. Tekin, "Cumartesi ve pazar gününe bakıldığında ise geniş alanda yağışları göreceğiz. Kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek" ifadelerini kullandı.