Gökyüzü bir anda değişecek! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini bildirdi. Tekin, hafta boyunca batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını, hafta sonu ise yağışların daha geniş bir alana yayılacağını söyledi.
Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağını belirten Tekin, özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, yer yer de üzerine çıkacağını ifade etti.
Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrediyordu. Çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı özellikle kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceğini tahmin etmekteyiz" dedi.
Önümüzdeki üç gün boyunca batı bölgelerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, yağışların çoğunlukla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini söyledi.
Çarşamba günü Kıyı Ege ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü ise Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Tekin, perşembe günü kuvvetli rüzgar beklendiğini de belirterek, "Özellikle perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek, saatte zamanla hızını 60 kilometre bölü saate çıkarabilir, dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.
Cuma günü Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yağışların devam edeceğini bildiren Tekin, rüzgarın bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Tekin, "Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde yağışları göreceğiz. Fakat cuma günü güneyli ve güneybatıdan rüzgar fırtına düzeyine ulaşacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun batısında yer yer saatte zamanla hızını 70 km bölü saate çıkaracak. Fırtınaya karşı dikkatli olunmalı" dedi.
Hafta sonuna ilişkin tahminleri de paylaşan Tekin, cumartesi ve pazar günleri yağışların ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde daha geniş bir alanda görüleceğini belirtti. Tekin, "Cumartesi ve pazar gününe bakıldığında ise geniş alanda yağışları göreceğiz. Kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek" ifadelerini kullandı.