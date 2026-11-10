AKOM tarih vererek uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 10 Kasım Salı günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporuyla İstanbulluları uyardı.
Kentte son günlerde mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıkların, güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgârın etkisiyle hızla yükselmesi bekleniyor.
Hafta ortasında etkisini artıracak lodosun ardından hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Hafta ortasında yükselen sıcaklıkların ardından İstanbul'da hava yeniden değişecek. AKOM'un raporuna göre, 14 Kasım Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Çarşamba (yarın) günü itibarıyla rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetinde (40-75 km/sa) eseceği, hâlihazırda 13-15°C aralığında kış değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların hızla artarak 20°C'lerin üzerine yükseleceği, hafta sonu itibarıyla ise gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık (Min/Max)
|Yağış
|11 Kasım Çarşamba
|Parçalı bulutlu
|9°C / 17°C
|Beklenmiyor
|12 Kasım Perşembe
|Parçalı ve az bulutlu
|14°C / 21°C
|Beklenmiyor
|13 Kasım Cuma
|Parçalı bulutlu, lodos fırtınası
|15°C / 22°C
|Beklenmiyor
|14 Kasım Cumartesi
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|10°C / 21°C
|10-25 kg/m²
|15 Kasım Pazar
|Parçalı ve az bulutlu
|8°C / 15°C
|Beklenmiyor
|16 Kasım Pazartesi
|Parçalı ve az bulutlu
|7°C / 16°C
|Beklenmiyor