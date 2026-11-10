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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:53

AKOM tarih vererek uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

AKOM, yayımladığı haftalık hava durumu raporunda İstanbullulara uyarıda bulundu. AKOM, hafta sonu kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

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Editor
 Baran Aksoy
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AKOM tarih vererek uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 10 Kasım Salı günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporuyla İstanbulluları uyardı.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Kentte son günlerde mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıkların, güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgârın etkisiyle hızla yükselmesi bekleniyor. 

Hafta ortasında etkisini artıracak lodosun ardından hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. 

AKOM tarih vererek uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

CUMARTESİ GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR

Hafta ortasında yükselen sıcaklıkların ardından İstanbul'da hava yeniden değişecek. AKOM'un raporuna göre, 14 Kasım Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKOM tarih vererek uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Çarşamba (yarın) günü itibarıyla rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetinde (40-75 km/sa) eseceği, hâlihazırda 13-15°C aralığında kış değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların hızla artarak 20°C'lerin üzerine yükseleceği, hafta sonu itibarıyla ise gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

TarihHava DurumuSıcaklık (Min/Max)Yağış
11 Kasım ÇarşambaParçalı bulutlu9°C / 17°CBeklenmiyor
12 Kasım PerşembeParçalı ve az bulutlu14°C / 21°CBeklenmiyor
13 Kasım CumaParçalı bulutlu, lodos fırtınası15°C / 22°CBeklenmiyor
14 Kasım CumartesiGök gürültülü sağanak yağmurlu10°C / 21°C10-25 kg/m²
15 Kasım PazarParçalı ve az bulutlu8°C / 15°CBeklenmiyor
16 Kasım PazartesiParçalı ve az bulutlu7°C / 16°CBeklenmiyor
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