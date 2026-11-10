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Türkiye'nin kritik ulaşım güzergahında kar alarmı: Araçlar kontrollü ilerliyor

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergâhlarından 'nun geçişinde etkisini gösterdi. Özellikle mevkiinde yoğunlaşan kar yağışı, bölgede kış şartlarını yeniden hissettirdi. Kar yağışının etkili olduğu güzergahta ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Sürücüler ise yağış nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Yetkililer, kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin tedbirli olması istendi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'nin kritik ulaşım güzergahında kar alarmı: Araçlar kontrollü ilerliyor

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı özellikle Cankurtaran mevkiinde yoğunlaştı.
Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı.
Sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi.
Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya, takip mesafelerini korumaya ve hızlarını ayarlamaya çağırdı.
Ağır tonajlı araç sürücülerinin tedbirli olması istendi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
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