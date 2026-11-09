Dusan Vlahovic krizi patladı! Sırp golcüyle ilgili flaş gelişme

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı sürerken topladığı 22 puanla ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta sezonun dikkati çeken isimlerinden biri yeni transfer Dusan Vlahovic oldu. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki golcüsü, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de ilk gollerini "hat-trick" yaptığı Arca Çorum FK'ye karşı atan Vlahovic, sırasıyla Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor müsabakalarında birer gol attı. Ligde geçen hafta Kasımpaşa karşısında 1 gol kaydeden Sırp golcü, 11. haftadaki Gençlerbirliği maçında da 2 kez ağları sarstı ve gol sayısını 9'a çıkardı.

Sırp golcü, 10 golle ilk sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler formasını giyen Gift Orban'ın ardından aynı gol sayısına sahip Victor Osimhen ve Muhammed Salah ile gol krallığı iddiasını sürdürüyor.

MİLLİ TAKIM KRİZİ PATLAK VERDİ

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takdir toplayan Dusan Vlahovic ile ilgili Sırbistan Milli Takımı'nda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geştiğimiz milli arada sakatlığı nedeniyle Sırbistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda forma giyemeyen Vlahovic, önümüzdeki milli arada da Sırbistan forması giymeyecek.

Dusan Vlahovic'in kadroda yer almamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, yıldız futbolcuyla görüştüğünü ve Vlahovic'in, kendisine özel bir durum nedeniyle zamana ihtiyaç duyduğunu ilettiğini belirtti.

Paunovic, Vlahovic'in kendisine bu dönemde çözmek istediği özel bir durum bulunduğunu söylediğini aktarırken konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçınarak, "Onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazırsa kendisine sormalısınız." ifadelerini kullandı.