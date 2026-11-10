Avrupa'da lider, dünyada ikinci! Türkiye'den havacılıkta tarihi yeşil dönüşüm imzası

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Türkiye'den Dünyaya (ACI ve DHMİ) Havalimanı Karbon Akreditasyonu Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründeki çevre odaklı yatırımları ve ulaştığı küresel başarıları açıkladı.

DHMİ AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE, TÜRKİYE DÜNYADA 2. SIRADA

Avrupa Birinciliği: Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı çerçevesinde, DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanı sertifikalandırıldı. Bu sonuçla DHMİ, Avrupa’da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna yükseldi.

Dünya İkinciliği: Özel sektör işletmelerinin de katılımıyla Türkiye genelinde karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip tesis sayısı 53’e ulaştı . Türkiye bu rakamla, ABD'nin ardından dünyada en çok yeşil sertifikalı havalimanına sahip 2. ülke oldu.

2053 Hedefleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, havalimanlarında GES projeleri, Togg filosu dönüşümü ve Sıfır Atık standartları kararlılıkla uygulanıyor.

BAKAN URALOĞLU: "KRİZ DEĞİL KÖKLÜ DÖNÜŞÜM YOLUNU SEÇTİK"

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ulaşım sektörünün yeşil dönüşümdeki kritik rolüne vurgu yaptı:

"Bugün tüm dünyayı ilgilendiren temel sorunların başında küresel ölçekte iklim değişikliği gelmektedir. İnsanlığın geleceğini yeniden yazdığımız bir eşikteyiz. Ya bu krizi görmezden gelerek en büyük başarısızlığı yaşayacağız ya da ulaşım sektöründen lojistik altyapıya kadar tüm alanlarda köklü bir dönüşümle en büyük başarıyı inşa edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz, bu dönüşümün en kritik halkası olan ulaşım alanında ikinci yolu seçtik."

HAVALİMANLARINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TOGG HAMLESİ

Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamında yürütülen somut çevre yatırımlarını detaylandıran Uraloğlu, fosil yakıt kullanımını ve emisyonları azaltan adımları şu sözlerle aktardı: