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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:59

Doğu Akdeniz için itiraf: Türklerin coğrafi konumu büyük avantaj

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki coğrafi konumuna dikkat çekerek Avrupa’ya enerji taşımacılığındaki rolünün büyük bir avantaj sunduğunu yazdı.

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Editor
 Murat Makas
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Doğu Akdeniz için itiraf: Türklerin coğrafi konumu büyük avantaj
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:59

Yunanistan’ın provokasyonlarının arttığı ve ’de sular durulmuyor. 'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde, 'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişimine ve Avrupa'ya enerji taşımacılığındaki stratejik önemine vurgu yapan bir yazı yayımlandı.

Doğu Akdeniz için itiraf: Türklerin coğrafi konumu büyük avantaj

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU AVANTAJ

"Türkiye'nin çözümden kazanacağı daha çok şey var" başlıklı başyazıda, "Türkiye'nin coğrafi konumu büyük bir avantaj" değerlendirmesi yapılırken, Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözümün Türkiye'ye ekonomik ve siyasi kazanç sağlayacağını savunuldu.

Gazete, Yunanistan ile GKRY arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı nedeniyle Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele aldı. Politis, elektrik bağlantısı projesine ilişkin araştırmaların ilerleyebilmesi için ABD ve Fransa'nın diplomatik müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Doğu Akdeniz için itiraf: Türklerin coğrafi konumu büyük avantaj

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki coğrafi konumunun enerji ve ticaret açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten gazete, bölgedeki enerji kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

Yazıda, Türkiye'nin enerji kaynaklarına erişiminin, Avrupa'ya enerji taşımacılığı yapabilme kapasitesinin ve yeni ticaret güzergahlarının ülkeye önemli ekonomik ve stratejik kazançlar sağlayabileceği kaydedildi. Gazete, Türkiye'nin Kıbrıs'taki mevcut durumun sağladığı stratejik kontrolü önemsediğini de kabul etti.

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#doğu akdeniz
#güney kıbrıs rum yönetimi
#Politis
#Dünya
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