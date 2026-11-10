Mehmet Şimşek'ten sanayi üretimi yorumu: Yapısal dönüşüm meyvesini veriyor

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İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2026 Sanayi Üretim Endeksi verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Küresel ekonomideki belirsizliklere ve ticaret ortaklarındaki zayıf talebe dikkat çeken Şimşek, sanayi üretimindeki dirençli seyrin ve yüksek teknoloji odaklı büyümenin altını çizdi.
Sanayi üretiminin Eylül ayında aylık bazda %2,1, yıllık bazda ise %2,6 oranında artış kaydettiğini belirten Bakan Şimşek, katma değerli üretimin tabana yayıldığını vurguladı:
"Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretiminde dirençli seyir sürüyor. Üretim eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretimi, katma değer ve verimlilik odaklı politikalarımızın sonuçlarını yansıtıyor."
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜRETİMDEKİ GÖRÜNÜMÜN GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ"
Küresel pazarlardaki durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisindeki ılımlı büyüme eğiliminin korunduğunu ifade eden Şimşek, gelecek döneme ilişkin beklentilerini ve uygulanacak politikaları şu sözlerle aktardı:
"2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."
https://x.com/memetsimsek/status/1780193609230234027?a=6CFNIy3rSoc1dowEW84&s=20