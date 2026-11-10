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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:20

Mehmet Şimşek'ten sanayi üretimi yorumu: Yapısal dönüşüm meyvesini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in açıkladığı Eylül 2026 Sanayi Üretim Endeksi verilerini değerlendirdi. Şimşek, küresel ekonomideki belirsizlikler ve ticaret ortaklarındaki zayıf talebe rağmen Türkiye ekonomisinde ılımlı büyümenin sürdüğünü ve sanayideki yüksek teknoloji odaklı ivmenin güçlendiğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Mehmet Şimşek'ten sanayi üretimi yorumu: Yapısal dönüşüm meyvesini veriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:20

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan Eylül 2026 Sanayi Üretim Endeksi verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Küresel ekonomideki belirsizliklere ve ticaret ortaklarındaki zayıf talebe dikkat çeken Şimşek, sanayi üretimindeki dirençli seyrin ve yüksek teknoloji odaklı büyümenin altını çizdi.

HABERİN ÖZETİ

Mehmet Şimşek'ten sanayi üretimi yorumu: Yapısal dönüşüm meyvesini veriyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül 2026 Sanayi Üretim Endeksi verilerini değerlendirerek, küresel belirsizliklere ve ticaret ortaklarındaki zayıf talebe rağmen sanayi üretimindeki dirençli seyrin ve yüksek teknoloji odaklı büyümenin altını çizdi.
Eylül 2026 sanayi üretimi aylık bazda %2,1, yıllık bazda %2,6 arttı.
Ocak-Eylül 2026 döneminde yüksek teknoloji üretimi yıllık %7,6 arttı.
Bakan Şimşek, küresel talep ve finansal koşulların iyileşmesiyle üretimdeki görünümün güçlenmesini beklediklerini belirtti.
Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklere ve yapısal dönüşüm adımlarına devam edileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mehmet Şimşek'ten sanayi üretimi yorumu: Yapısal dönüşüm meyvesini veriyor

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE YILLIK %7,6'LIK ARTIŞ"

Sanayi üretiminin Eylül ayında aylık bazda %2,1, yıllık bazda ise %2,6 oranında artış kaydettiğini belirten Bakan Şimşek, katma değerli üretimin tabana yayıldığını vurguladı:

"Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretiminde dirençli seyir sürüyor. Üretim eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretimi, katma değer ve verimlilik odaklı politikalarımızın sonuçlarını yansıtıyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜRETİMDEKİ GÖRÜNÜMÜN GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Küresel pazarlardaki durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisindeki ılımlı büyüme eğiliminin korunduğunu ifade eden Şimşek, gelecek döneme ilişkin beklentilerini ve uygulanacak politikaları şu sözlerle aktardı:

"2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."

https://x.com/memetsimsek/status/1780193609230234027?a=6CFNIy3rSoc1dowEW84&s=20

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#TÜİK
#Sanayi Üretim Endeksi
#Eylül 2026
#Yüksek Teknoloji Üretimi
#Ekonomi
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