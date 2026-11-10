Emekli için Kasım fırsatı: 32 bin TL promosyon, 150 bin lira faizsiz kredi

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İstanbul
Bankalar, Kasım ayında emekli promosyonlarından faizsiz kredi kampanyalarına, düşük faizli ihtiyaç kredilerinden nakit avans fırsatlarına kadar birçok avantajlı teklif sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlara 32 bin TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlanırken, bazı bankalarda 150 bin TL'ye ulaşan faizsiz nakit desteği dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu kredi ve emekli promosyon fırsatları...
DenizBank
- 30.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
QNB
- 20.000 TL’ye varan emekli promosyonu
- 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
- 200.000 TL’ye varan, 24 ay vadeli %3,19 faizli ihtiyaç kredisi
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli taksitli ek hesap
Odeabank
- 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,29 (önceki oran %3,49)
GetirFinans
- 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,29
- Yıllık %40 faizle mevduat kazancı fırsatı
ON Dijital
- 400.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,19
- Vade: 12 ay
İş Bankası
- 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu
- 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 10.000 TL’ye varan MaxiPuan
Ziraat Bankası
- 12.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu
- 40.000 TL’ye varan, 12 ay vadeli faizsiz kredi
- Ücretsiz havale imkânı
ING
- Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit promosyon
Akbank
- SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 125.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
Halkbank
- SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
Enpara
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %2,79 (önceki oran %3,14)
- Vade: 12 ay
- Masrafsız bankacılık
Anadolubank
- 350.000 TL’ye varan dijital kredi
- Faiz oranı: %3,09
Kuveyt Türk
- 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kart
- Kâr payı oranı: %1,99
- Vade: 12 ay
- 2 ay erteleme imkânı
- Sağlam Kart'ta kart ücreti yok
TEB
- 50.000 TL’ye varan, 6 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
- 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Vakıf Katılım
- Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit
- 99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla günlük hesap fırsatı
Emlak Katılım
- 1.000 TL’ye varan ParafPara
- Kâr payı oranı: %0
Yapı Kredi
- Emekli promosyon fırsatı
- Faiz oranı: %5,29
Aktif Bank
- 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı kredi
- Faiz oranı: %3,39
- Vade: 12 ay
HSBC
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,64
- Vade: 24 ay
Haftanın faizsiz nakit fırsatları
- DenizBank: 100.000 TL’ye varan %0 faiz
- Garanti BBVA: 100.000 TL’ye varan %0 faiz
- QNB: 150.000 TL’ye varan %0 faiz
- TEB: 75.000 TL’ye varan %0 faiz
Akbank: 125.000 TL’ye varan %0 faiz
- Garanti BBVA: 25.000 TL tanışma ödülü
- Alternatif Bank: 400.000 TL’ye varan %3,19 faizli kredi