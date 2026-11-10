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Emekli için Kasım fırsatı: 32 bin TL promosyon, 150 bin lira faizsiz kredi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:13
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1
Kasım ayında emekli promosyonlarından faizsiz kredi kampanyalarına

Bankalar, Kasım ayında emekli promosyonlarından faizsiz kredi kampanyalarına, düşük faizli ihtiyaç kredilerinden nakit avans fırsatlarına kadar birçok avantajlı teklif sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlara 32 bin TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlanırken, bazı bankalarda 150 bin TL'ye ulaşan faizsiz nakit desteği dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu kredi ve emekli promosyon fırsatları...

2
DenizBank

DenizBank
- 30.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
 

3
QNB

 QNB
- 20.000 TL’ye varan emekli promosyonu
- 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
- 200.000 TL’ye varan, 24 ay vadeli %3,19 faizli ihtiyaç kredisi
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli taksitli ek hesap
 

4
Odeabank

Odeabank
- 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,29 (önceki oran %3,49)
 

5
GetirFinans

GetirFinans
- 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,29
- Yıllık %40 faizle mevduat kazancı fırsatı
 

6
ON Dijital

 ON Dijital
- 400.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,19
- Vade: 12 ay
 

7
İş Bankası

İş Bankası
- 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu
- 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 10.000 TL’ye varan MaxiPuan
 

8
Ziraat Bankası

Ziraat Bankası
- 12.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu
- 40.000 TL’ye varan, 12 ay vadeli faizsiz kredi
- Ücretsiz havale imkânı
 

9
ING

 ING

- Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit promosyon
 

10
Akbank

Akbank
- SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 125.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı

 

11
Halkbank

Halkbank

- SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
 

12
Enpara

Enpara
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %2,79 (önceki oran %3,14)
- Vade: 12 ay
- Masrafsız bankacılık
 

13
Anadolubank

Anadolubank
- 350.000 TL’ye varan dijital kredi
- Faiz oranı: %3,09
 

14
Kuveyt Türk

 Kuveyt Türk
- 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kart
- Kâr payı oranı: %1,99
- Vade: 12 ay
- 2 ay erteleme imkânı
- Sağlam Kart'ta kart ücreti yok
 

15
TEB

TEB
- 50.000 TL’ye varan, 6 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
- 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
 

16
Vakıf Katılım

Vakıf Katılım
- Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit
- 99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla günlük hesap fırsatı
 

17
Emlak Katılım

Emlak Katılım
- 1.000 TL’ye varan ParafPara
- Kâr payı oranı: %0
 

18
Yapı Kredi

Yapı Kredi
- Emekli promosyon fırsatı
- Faiz oranı: %5,29
 

19
Aktif Bank

 Aktif Bank
- 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı kredi
- Faiz oranı: %3,39
- Vade: 12 ay
 

20
HSBC

HSBC
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,64
- Vade: 24 ay
 

21
Haftanın faizsiz nakit fırsatları

Haftanın faizsiz nakit fırsatları
- DenizBank: 100.000 TL’ye varan %0 faiz
- Garanti BBVA: 100.000 TL’ye varan %0 faiz
 

22
faizsiz

- QNB: 150.000 TL’ye varan %0 faiz
- TEB: 75.000 TL’ye varan %0 faiz
 

23
Emekli için Kasım fırsatı: 32 bin TL promosyon, 150 bin lira faizsiz kredi

 Akbank: 125.000 TL’ye varan %0 faiz
- Garanti BBVA: 25.000 TL tanışma ödülü
- Alternatif Bank: 400.000 TL’ye varan %3,19 faizli kredi

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