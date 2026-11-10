Emekli için Kasım fırsatı: 32 bin TL promosyon, 150 bin lira faizsiz kredi

Bankalar, Kasım ayında emekli promosyonlarından faizsiz kredi kampanyalarına, düşük faizli ihtiyaç kredilerinden nakit avans fırsatlarına kadar birçok avantajlı teklif sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlara 32 bin TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlanırken, bazı bankalarda 150 bin TL'ye ulaşan faizsiz nakit desteği dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu kredi ve emekli promosyon fırsatları...