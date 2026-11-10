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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:36

Berlin'den Tel Aviv'e Gazze insani yardım çağrısı

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, Gazze Şeridi’nde ağırlaşan kış şartları ve insani kriz nedeniyle İsrail hükümetine acil yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Berlin'den Tel Aviv'e Gazze insani yardım çağrısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:36

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, hükümetine 'ne ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesi çağrısı yaptı.

Bakan Alabali Radovan yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durumun uzun süredir dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın bölgedeki yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Alabali Radovan, "İsrail hükümeti, Gazze'ye gerekli yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermelidir." ifadesini kullandı.

Gazze'de gıda sıkıntısının yanı sıra mevcut gıdaların nem ve uygun olmayan depolama koşulları nedeniyle bozulduğuna dikkati çeken Alabali Radovan, arıtılmamış atık suların yağmur sularıyla birlikte sokaklara taşmasının hastalıkların yayılma riskini artırdığını kaydetti.

Çadırların su altında kaldığını ve birçok yerde kullanılamaz hale geldiğini belirten Alabali Radovan, Gazze halkının acilen kapsamlı insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Alabali Radovan, gıda, barınma, ilaç, onarım ve ısınma malzemelerinin acil ihtiyaç olduğunu aktararak bunların bölgeye ulaştırılmasının hayat kurtardığını ifade etti.

 

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ETİKETLER
#israil
#Almanya
#gazze şeridi
#insani yardım
#Reem Alabali Radovan
#Ekonomi
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