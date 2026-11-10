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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:22

23 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp kadının en yakını tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan 24 yaşındaki Elife Doğrul'un dosyası yeniden açıldı. Genç kadının kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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23 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp kadının en yakını tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:22

Elife Doğrul bundan tam 23 yıl önce ’de kayboldu. Aradan geçen yıllar içinde kayıp kadının dosyasında bir gelişme yaşanması. Doğrul’un kızı Hülya Yıldız, yıllar sonra annesinin bulunması için müracaatta bulundu.

HABERİN ÖZETİ

23 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp kadının en yakını tutuklandı

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Söke'de 23 yıl önce kaybolan Elife Doğrul'un kızının müracaatı üzerine yürütülen süreçte iki şüpheli tutuklandı.
Elife Doğrul 23 yıl önce Söke'de kayboldu.
Doğrul'un kızı Hülya Yıldız, yıllar sonra annesinin bulunması için müracaatta bulundu.
Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dosyanın yeniden ele alınmasının ardından başlatılan çalışmada Elife Doğrul'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Elife Doğrul
#Hülya Yıldız
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#3. Sayfa
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