23 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp kadının en yakını tutuklandı

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İstanbul
Elife Doğrul bundan tam 23 yıl önce Söke’de kayboldu. Aradan geçen yıllar içinde kayıp kadının dosyasında bir gelişme yaşanması. Doğrul’un kızı Hülya Yıldız, yıllar sonra annesinin bulunması için müracaatta bulundu.
Dosyanın yeniden ele alınmasının ardından başlatılan çalışmada Elife Doğrul'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.