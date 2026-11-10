Elife Doğrul bundan tam 23 yıl önce Söke’de kayboldu. Aradan geçen yıllar içinde kayıp kadının dosyasında bir gelişme yaşanması. Doğrul’un kızı Hülya Yıldız, yıllar sonra annesinin bulunması için müracaatta bulundu.

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HABERİN ÖZETİ 23 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp kadının en yakını tutuklandı Söke'de 23 yıl önce kaybolan Elife Doğrul'un kızının müracaatı üzerine yürütülen süreçte iki şüpheli tutuklandı. Elife Doğrul 23 yıl önce Söke'de kayboldu. Doğrul'un kızı Hülya Yıldız, yıllar sonra annesinin bulunması için müracaatta bulundu. Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dosyanın yeniden ele alınmasının ardından başlatılan çalışmada Elife Doğrul'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.