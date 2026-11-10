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Hastaların üzerinden servet kazanmışlar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

'te hasta ve hasta yakınlarından maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli, ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 159 bin 800 TL, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin ve çok sayıda ele geçirilirken, 8 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

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