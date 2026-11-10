Bulgaristan’da korkunç bir kaza meydana geldi. Sofya’yı Burgaz şehrine bağlayan karayolunda yoğun sis sebebiyle 70’ten fazla araç birbirine girerek zincirleme kaza yaptı.



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HABERİN ÖZETİ Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı Bulgaristan'da Sofya-Burgaz karayolunda yoğun sis nedeniyle 70'ten fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Kazaya yoğun sis neden oldu. Başbakan Rumen Radev, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek hükümet programlarının iptal edildiğini ve acil servislerin, askeri uçakların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini duyurdu. Savunma Bakanı ile birlikte kaza bölgesine gideceğini belirtti. Sliven Bölge Valisi Mihail Kasherov, kazanın ilk olarak 2 aracın çarpışıp alev almasıyla başladığını söyledi.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından 11 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı belirlendi.



BAŞKAN RADEV AÇIKLAMA YAPTI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmek üzere Varna şehrinde bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca Radev, hükümet programlarının iptal edildiğini ve bölgeye acil servislerin, askeri uçakların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini aktardı.

BAKANLAR KURULU İPTAL EDİLDİ

Radev, "Sayın von der Leyen ile görüşmemi kısa süre içinde tamamladıktan hemen sonra Savunma Bakanı ile birlikte Burgaz, Sliven ve Yambol'a gideceğiz" dedi. Radev, Varna'daki kalan programını ve planlanan Bakanlar Kurulu toplantısını iptal etti ve hükümet uçağının, hastaların Sofya'ya naklini sağlamak amacıyla Burgaz'a gönderildiğini söyledi.





BÖLGE VALİSİ OLAYIN DETAYLARINDAN BAHSETTİ

Sliven Bölge Valisi Mihail Kasherov, karayolunun her iki yönünde meydana gelen zincirleme kazalara 70'ten fazla aracın karıştığını söyledi. Kasherov, ilk kazanın 2 aracın çarpışıp alev almasıyla meydana geldiğini, ardından karayolunun her iki yönünde de kazalar yaşandığını aktardı. Olay yerinde bulunan Kasherov, kazalara yoğun sisin neden olduğunu belirtti.

