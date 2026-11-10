Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bulgaristan’da korkunç bir kaza meydana geldi. Sofya’yı Burgaz şehrine bağlayan karayolunda yoğun sis sebebiyle 70’ten fazla araç birbirine girerek zincirleme kaza yaptı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından 11 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı belirlendi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmek üzere Varna şehrinde bulunan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca Radev, hükümet programlarının iptal edildiğini ve bölgeye acil servislerin, askeri uçakların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini aktardı.
Radev, "Sayın von der Leyen ile görüşmemi kısa süre içinde tamamladıktan hemen sonra Savunma Bakanı ile birlikte Burgaz, Sliven ve Yambol'a gideceğiz" dedi. Radev, Varna'daki kalan programını ve planlanan Bakanlar Kurulu toplantısını iptal etti ve hükümet uçağının, hastaların Sofya'ya naklini sağlamak amacıyla Burgaz'a gönderildiğini söyledi.
Sliven Bölge Valisi Mihail Kasherov, karayolunun her iki yönünde meydana gelen zincirleme kazalara 70'ten fazla aracın karıştığını söyledi. Kasherov, ilk kazanın 2 aracın çarpışıp alev almasıyla meydana geldiğini, ardından karayolunun her iki yönünde de kazalar yaşandığını aktardı. Olay yerinde bulunan Kasherov, kazalara yoğun sisin neden olduğunu belirtti.