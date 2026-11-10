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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:39

Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı

Bulgaristan’da feci bir kaza meydana geldi. Başkent Sofya’yı Burgaz şehrine bağlayan Trakya Otoyolu’nda yoğun sis nedeniyle 70'ten fazla araç zincirleme kazaya karıştı. Olayın ardından 11 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı.

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Editor
 Asya Güney
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Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:39

’da korkunç bir kaza meydana geldi. ’yı Burgaz şehrine bağlayan karayolunda yoğun sis sebebiyle 70’ten fazla araç birbirine girerek zincirleme kaza yaptı.
 

HABERİN ÖZETİ

Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bulgaristan'da Sofya-Burgaz karayolunda yoğun sis nedeniyle 70'ten fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
Kazaya yoğun sis neden oldu.
Başbakan Rumen Radev, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek hükümet programlarının iptal edildiğini ve acil servislerin, askeri uçakların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini duyurdu.
Savunma Bakanı ile birlikte kaza bölgesine gideceğini belirtti.
Sliven Bölge Valisi Mihail Kasherov, kazanın ilk olarak 2 aracın çarpışıp alev almasıyla başladığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından 11 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı belirlendi.
 

Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı

BAŞKAN RADEV AÇIKLAMA YAPTI 

AB Komisyonu Başkanı ile görüşmek üzere Varna şehrinde bulunan Bulgaristan Başbakanı yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca Radev, hükümet programlarının iptal edildiğini ve bölgeye acil servislerin, askeri uçakların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini aktardı.

Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı

BAKANLAR KURULU İPTAL EDİLDİ 

Radev, "Sayın von der Leyen ile görüşmemi kısa süre içinde tamamladıktan hemen sonra Savunma Bakanı ile birlikte Burgaz, Sliven ve Yambol'a gideceğiz" dedi. Radev, Varna'daki kalan programını ve planlanan Bakanlar Kurulu toplantısını iptal etti ve hükümet uçağının, hastaların Sofya'ya naklini sağlamak amacıyla Burgaz'a gönderildiğini söyledi.

Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı


 

BÖLGE VALİSİ OLAYIN DETAYLARINDAN BAHSETTİ 

Sliven Bölge Valisi Mihail Kasherov, karayolunun her iki yönünde meydana gelen zincirleme kazalara 70'ten fazla aracın karıştığını söyledi. Kasherov, ilk kazanın 2 aracın çarpışıp alev almasıyla meydana geldiğini, ardından karayolunun her iki yönünde de kazalar yaşandığını aktardı. Olay yerinde bulunan Kasherov, kazalara yoğun sisin neden olduğunu belirtti.
 

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#Bulgaristan
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