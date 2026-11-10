Bursa'da akılalmaz tesadüf: Otomobiliyle çarptığı yaya bakın kim çıktı

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İstanbul
Bursa'da karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansırken, yaya ile otomobil sürücüsünün birbirlerini tanıdığı ortaya çıktı. Kameraya da yansıyan ilginç kazada, yaya yaralandı.
Yaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine, çarptığı yayayı tanıdığını belirten Halit Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Halit Ç.'nin arkadaşının eşi Fatma Ö.'ye çarptığı öğrenildi.