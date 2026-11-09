Rize'de dehşet saçan kaza kamerada: Metrelerce savrulup takla atan kamyonet üniversiteli genci hayattan kopardı

Rize'nin Çayeli ilçesi Çayeli-Madenli kara yolunda öğle saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Sürücü T.T. yönetimindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Yolda taklalar atarak ilerleyen kontrolden çıkmış araç, yol kenarında hiçbir şeyden habersiz yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki bir tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Ramazan Akın Bebek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan diğer yaya D.Ü. ve sürücü T.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan dehşet görüntülerinde, talihsiz üniversite öğrencisinin hayattan kopmadan önceki son adımları ve kamyonetin taklalar atarak dehşet saçtığı o anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.