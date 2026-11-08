Kayseri'de merkez üssü Yahyalı olan 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının derinliği 7,57 kilometre olarak bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Kayseri'de deprem oldu: AFAD verileri paylaştı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yahyalı olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklandı. AFAD, sarsıntının derinliğini 7,57 kilometre olarak bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı belirtilerek, "İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49’da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır" denildi.