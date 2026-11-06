Çanakkale'de deprem! AFAD verileri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde sabaha karşı deprem kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 55,36 kilometre mesafede gerçekleşen deprem saat 04.16'da meydana geldi.

DEPREMİN TEKNİK VERİLERİ

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre depremin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Merkez Üssü: Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih: 6 Kasım 2026

Saat: 04:16:31 (TSİ)

Derinlik: 9.29 kilometre

Koordinatlar: 39.308 N - 25.46233 E

https://x.com/DepremDairesi/status/2118514681811792065