Çanakkale'de deprem! AFAD verileri açıkladı

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde sabaha karşı deprem kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 55,36 kilometre mesafede gerçekleşen deprem saat 04.16'da meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre depremin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:
Büyüklük: 3.9 (Ml)
Merkez Üssü: Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih: 6 Kasım 2026
Saat: 04:16:31 (TSİ)
Derinlik: 9.29 kilometre
Koordinatlar: 39.308 N - 25.46233 E