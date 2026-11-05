AFAD verileri paylaştı: Afyonkarahisar 4.1'lik depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Gece saatlerinde meydana gelen deprem ilçe genelinde ve çevre yerleşim yerlerinde hissedilerek kısa süreli endişeye neden oldu.

DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda sarsıntının detayları şu şekilde belirlendi:

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Merkez Üssü: Dinar (Afyonkarahisar)

Tarih: 5 Kasım 2026

Saat: 03:23:17 (TSİ)

Derinlik: 7,02 kilometre

Koordinatlar: 37.99333 Kuzey Enlemi - 30.09133 Doğu Boylamı

https://x.com/DepremDairesi/status/2118138548788367676