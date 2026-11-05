AFAD verileri paylaştı: Afyonkarahisar 4.1'lik depremle sarsıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Gece saatlerinde meydana gelen deprem ilçe genelinde ve çevre yerleşim yerlerinde hissedilerek kısa süreli endişeye neden oldu.
AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda sarsıntının detayları şu şekilde belirlendi:
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Merkez Üssü: Dinar (Afyonkarahisar)
Tarih: 5 Kasım 2026
Saat: 03:23:17 (TSİ)
Derinlik: 7,02 kilometre
Koordinatlar: 37.99333 Kuzey Enlemi - 30.09133 Doğu Boylamı