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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:56

Depremde hasar gören araçlarla “Change” vurgunu: Çetenin 183 milyon liralık malvarlığına el konuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçlarla değiştirerek 'change' işlemi yapan ve bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon 3 ilde operasyon düzenlendi. Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına da el konuldu.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Depremde hasar gören araçlarla “Change” vurgunu: Çetenin 183 milyon liralık malvarlığına el konuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:56

koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkezli 6 Şubat depreminde hasar gören araçların yasa dışı yollarla ülkeye getirilen araçlarla motor ve şasi numaralarının değiştirilmesi yoluyla 'change' işlemi gerçekleştirilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Depremde hasar gören araçlarla “Change” vurgunu: Çetenin 183 milyon liralık malvarlığına el konuldu

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, depremde ağır hasar gören araçlarla motor ve şasi numaraları değiştirilerek 'change' yapılan araçları satan ve gelirlerini aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin depremde hasar gören araçları satın alıp, hacizli veya yurt dışından yasa dışı getirilen araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek üçüncü şahıslara sattıkları belirlendi.
Araç satışından elde edilen suç gelirlerini gizlemek amacıyla eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinerek akladıkları tespit edildi.
Ankara, Tokat ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında işlem başlatılan 14 şüpheliden 12'si yakalandı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

HASARLI ARAÇLARLA YASA DIŞI ARAÇLARIN MOTOR VE ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP SATTILAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ağır hasar alan ve tamir edilemeyecek durumdaki araçları kendileri veya yakınları adına satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlar ile yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri, bu araçları daha sonra üçüncü şahıslara sattıkları tespit edildi.

MALVARLIKLARINI AİLELERİNİN ÜZERİNE YAPTILAR

Şüphelilerin araçların satışından elde ettikleri suç gelirlerini gizlemek amacıyla eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edindikleri ve bu yöntemle suç gelirlerini akladıkları değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları tespit edilen 14 şüpheli belirlendi.

14 ŞÜPHELİDEN 12’Sİ YAKALANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara, Tokat ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 'nun 282. maddesi kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

183 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulduğu bildirildi. Suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#6 şubat depremi
#kahramanmaraş
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#türk ceza kanunu
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
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