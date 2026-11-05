AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'ın ardından Adana'da da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgilere göre, Afyonkarahisar'da meydana gelen depremden kısa süre sonra bu kez Adana'da yer sarsıldı. Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan deprem saat 03.41'de kaydedildi.

DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının ayrıntıları şu şekilde:

Büyüklük: 3.8 (Ml)

Merkez Üssü: Kozan (Adana)

Tarih: 5 Kasım 2026

Saat: 03:41:52 (TSİ)

Derinlik: 10.94 kilometre

Koordinatlar: 37.55983 N - 35.62267 E

https://x.com/DepremDairesi/status/2118143622897946741