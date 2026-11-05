AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'ın ardından Adana'da da deprem

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgilere göre, Afyonkarahisar'da meydana gelen depremden kısa süre sonra bu kez Adana'da yer sarsıldı. Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan deprem saat 03.41'de kaydedildi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının ayrıntıları şu şekilde:
Büyüklük: 3.8 (Ml)
Merkez Üssü: Kozan (Adana)
Tarih: 5 Kasım 2026
Saat: 03:41:52 (TSİ)
Derinlik: 10.94 kilometre
Koordinatlar: 37.55983 N - 35.62267 E