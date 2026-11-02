Osmaniye'de deprem oldu: AFAD'dan açıklama geldi

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İstanbul
Osmaniye'de saat 20.58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü olarak Sumbas ilçesi gösterilirken derinlik 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı Adana, Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2117316994772931042?a=YL7JN6SBrLCcqaqZqG4&s=20