Osmaniye'de saat 20.58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü olarak Sumbas ilçesi gösterilirken derinlik 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı Adana, Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedildi.

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Osmaniye'de deprem oldu: AFAD'dan açıklama geldi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 21

HABERİN ÖZETİ Osmaniye'de deprem oldu: AFAD'dan açıklama geldi Osmaniye'de saat 20.58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Osmaniye'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Depremin gerçekleştiği saat 20.58'dir.

https://x.com/DepremDairesi/status/2117316994772931042?a=YL7JN6SBrLCcqaqZqG4&s=20