AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, Akdeniz açıklarında saat 19:49'da orta şiddette bir deprem kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 253,19 kilometre mesafede açık denizde tespit edildi.

DEPREMİN PARAMETRELERİ

AFAD tarafından ilan edilen resmi veriler şu şekilde:

Büyüklük: 5.1 Mw

Yer: Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)

Tarih: 2 Kasım 2026

Saat: 19:49:15 TSİ

Enlem: 34.53233 N

Boylam: 26.553 E

Derinlik: 9.07 km

https://x.com/depremdairesi/status/2117300385480101936?s=48