AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, Akdeniz açıklarında saat 19:49'da orta şiddette bir deprem kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 253,19 kilometre mesafede açık denizde tespit edildi.
AFAD tarafından ilan edilen resmi veriler şu şekilde:
Büyüklük: 5.1 Mw
Yer: Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2 Kasım 2026
Saat: 19:49:15 TSİ
Enlem: 34.53233 N
Boylam: 26.553 E
Derinlik: 9.07 km