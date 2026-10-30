Depremde ailesini yitirmişti! Mersin'de çalıştığı binanın beton parçaları altında can verdi

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olayda bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül (56), tadilat işini yaptığı sırada dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

HATAY'DAKİ DEPREMDE EŞİNİ VE 2 KIZINI KAYBETMİŞ

Hayatını kaybeden Cevdet Demetgül'ün hikayesi yürek burktu. Hatay'da 6 Şubat depremlerine yakalanan Demetgül'ün, afette eşini ve 2 kızını kaybettiği öğrenildi.

Depremin ardından Mersin'e gelen ve burada inşaat işlerinde çalışarak hayatını sürdüren Demetgül'ün talihsiz kaza sonucu ölümü komşuşarını ve yakınlarını yasa boğdu.

Demetgül'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.