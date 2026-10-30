Eski eşini öldürüp intihar etti: Cebinden çıkan not dehşete düşürdü

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İstanbul
Ankara'da bir alışveriş merkezindeki terzi dükkanında meydana gelen olayda; 5 yıl önce boşandığı Aynur Ekici'yi (49) barışmak için sürekli rahatsız eden Doğan Yavuz (56), eski eşinin yanına gitti.
Burada çıkan tartışmanın ardından Yavuz, Ekici'ye tabancayla ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vuran Yavuz ve Ekici olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, iki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Aynur Ekici'nin, eski eşinin kendisini sürekli rahatsız etmesi nedeniyle bulunmasını istemediği ve sahibi olduğu terzi dükkanını kızının üzerine kaydettirdiği öğrenildi.
Öte yandan görgü tanıkları, Doğan Yavuz'un cebinden iki kızını ve eski eşini öldüreceğine ilişkin ifadelerin yer aldığı bir not çıktığını iddia etti.
Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Ateşoğlu, "Bir ses duyduk. Bütün komşular o sesin geldiği tarafa doğru yöneldi. Uzun süredir eski kocasından kaçan, burada terzilik yapan kadının kocası gelmiş. Adam kadına ateş ettikten sonra kendine de sıkmış ve intihar etmiş. 2021 yılında boşanmışlar. Adam kadını takip ediyormuş. Kadın izi belli olmasın diye de dükkanını kızının üzerine kaydettirmiş. Kendi üzerine yapmamış. Epeydir kaçıyormuş zaten eski kocasından. Saldırganı tanımıyoruz. Kadın kaçtığını, izini kaybettirdiğini düşünerek burada yaşamaya başlamış. Saldırgan İstanbul'dan gelmiş. Silah sesini duydum ama o kadar güçlü bir ses değildi. Olay yerine koşarak gittik. Yerde ikisi de yatıyordu. İkisi de kanlar içindeydi. Hemen ekipleri çağırdık. Tarafların herhangi bir kavgasına daha önce şahit olmadım. Zanlının cebinden bir not çıkmış yani 'Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim' diye. Kızı da çok da yakındaymış. Allah korumuş" dedi.