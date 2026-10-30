Eski eşini öldürüp intihar etti: Cebinden çıkan not dehşete düşürdü

Ankara'da bir alışveriş merkezindeki terzi dükkanında meydana gelen olayda; 5 yıl önce boşandığı Aynur Ekici'yi (49) barışmak için sürekli rahatsız eden Doğan Yavuz (56), eski eşinin yanına gitti.

EKSİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Burada çıkan tartışmanın ardından Yavuz, Ekici'ye tabancayla ateş etti. Ardından aynı silahla kendisini vuran Yavuz ve Ekici olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, iki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN DÜKKANI KIZININ ÜZERİNE DEVRETMİŞ

Aynur Ekici'nin, eski eşinin kendisini sürekli rahatsız etmesi nedeniyle bulunmasını istemediği ve sahibi olduğu terzi dükkanını kızının üzerine kaydettirdiği öğrenildi.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Öte yandan görgü tanıkları, Doğan Yavuz'un cebinden iki kızını ve eski eşini öldüreceğine ilişkin ifadelerin yer aldığı bir not çıktığını iddia etti.

"YERDE İKİSİ DE YATIYORDU. İKİSİ DE KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Ateşoğlu, "Bir ses duyduk. Bütün komşular o sesin geldiği tarafa doğru yöneldi. Uzun süredir eski kocasından kaçan, burada terzilik yapan kadının kocası gelmiş. Adam kadına ateş ettikten sonra kendine de sıkmış ve intihar etmiş. 2021 yılında boşanmışlar. Adam kadını takip ediyormuş. Kadın izi belli olmasın diye de dükkanını kızının üzerine kaydettirmiş. Kendi üzerine yapmamış. Epeydir kaçıyormuş zaten eski kocasından. Saldırganı tanımıyoruz. Kadın kaçtığını, izini kaybettirdiğini düşünerek burada yaşamaya başlamış. Saldırgan İstanbul'dan gelmiş. Silah sesini duydum ama o kadar güçlü bir ses değildi. Olay yerine koşarak gittik. Yerde ikisi de yatıyordu. İkisi de kanlar içindeydi. Hemen ekipleri çağırdık. Tarafların herhangi bir kavgasına daha önce şahit olmadım. Zanlının cebinden bir not çıkmış yani 'Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim' diye. Kızı da çok da yakındaymış. Allah korumuş" dedi.