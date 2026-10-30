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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:19

Nevzat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: "Haberler yapıldı, tehditler başladı"

İş insanı Nevzat Aydın'ın 'Çirkinler' suç örgütü üyesinden tehdit alması üzerine emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 'Nevzat Aydın Trabzonspor'a 100 milyon lira verdi, oğlu futbolcu Salah ile seromonide yer aldı' şeklindeki haberleri yalanlayan Aydın, asılsız haberlerin ardından tehditlerin başladığını söyledi. Aydın, ''Beni telefon ile arayarak çocuğumu öldürmekle tehdit eden 'Çirkinler' grubu üyesi K.A. ile asılsız haber yapan gazete ve internet sitelerinden şikayetçi olacağım'' şeklinde konuştu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Nevzat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:19

İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun - karşılaşmasında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. 

HABERİN ÖZETİ

Nevzat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: "Haberler yapıldı, tehditler başladı"

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İş insanı Nevzat Aydın, oğluyla ilgili çıkan asılsız haberlerin ardından, oğlunu öldürmekle tehdit edilerek 1 milyon Euro istenmesi üzerine şikayetçi oldu.
Nevzat Aydın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından Whatsapp üzerinden aranarak 'Çirkinler' grubundan K.A. olduğunu belirten bir kişi tarafından 1 milyon Euro istendiğini ve parayı ödememesi halinde oğlunu öldürmekle tehdit edildiğini belirtti.
Aydın, tehdidin, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında seremoniye çıkmasıyla ilgili çıkan 'Nevzat Aydın Trabzonspor'a 100 milyon lira verdi, oğlu futbolcu Salah ile seromonide yer aldı' şeklindeki asılsız haberlerden sonra başladığını söyledi.
Bahsi geçen haberin bir gazete yazarı tarafından yapıldığını ve asılsız olduğunu belirten Aydın, bu haberler üzerine tehdit mesajları aldığını ifade etti.
Aydın, kendisini tehdit eden şahıslar ve asılsız haber yapanlardan şikayetçi olacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Aydın'ın 'Çirkinler' suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişi tarafından tehdit edilmesine ilişkin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aydın, şüphelinin kendisinden 1 milyon Euro istediğini, parayı ödememesi halinde oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Nevzat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: "Haberler yapıldı, tehditler başladı"

"PARAYI ÖDEMEZSEN, ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜRÜZ"

Aydın emniyet ifadesinde, çok farklı alanlarda şirketlerinin olduğunu belirterek, ''28 Ekim 2026 tarihinde telefonuma kayıtlı olmayan bir numara beni Whatsapp üzerinden aradı. Erkek bir şahıs bana, 'Nevzat sen misin?' dedi. Ben de, 'evet' dedim. Şahıs bana, 'Çirkinler' grubundan K.A. olduğunu belirterek, bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi ve telefonu kapattı'' ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: "Haberler yapıldı, tehditler başladı"

''HABERLERDEN SONRA TEHDİT MESAJLARI ALDIM''

İfadesinin devamında tehdit edildiği tarihten 1 hafta önce oğlu ile birlikte maç için Trabzon'a gittiğini belirten Nevzat Aydın, ''Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için oğlumla birlikte Trabzon'a gittim. Oğlum, maç seromonisine katıldı. Bunun üzerine bir gazetenin köşe yazarı olan B.C., konu hakkında çocuğumun yüzünü teşhir ederek, 'Nevzat Aydın Trabzonspor'a 100 milyon lira verdi, oğlu futbolcu Salah ile seromonide yer aldı' şeklinde asılsız haber yaptı. Ertesi gün diğer gazete ve internet siteleri de bu haberi alarak haberleştirdi. B.C.'nin belirtmiş olduğu konu tamamen asılsızdır. Ben, böyle bir parayı Trabzonspor'a vererek oğlumu seromoniye çıkartmadım. Bu haberlerden sonra tehdit mesajları aldım'' dedi.

HABERİ YAPANDAN DA TEHDİT EDENDEN DE ŞİKAYETÇİ OLACAK

İfadesinin devamında haberi yapan kişilerden ve kendisini tehdit eden şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Aydın, ''Beni telefon ile arayarak çocuğumu öldürmekle tehdit eden 'Çirkinler' grubu üyesi K.A. ile asılsız haber yapan gazete ve internet sitelerinden şikayetçi olacağım'' şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Çirkinler
#Nevzat Aydın
#K.a.
#Gündem
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