Suriye’de acil durum! Selde 5 kişi can verdi, kayıplar var

Suriye’de etkili olan şiddetli yağışları neden olduğu sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden de haber alınamıyor. Öte yandan Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke ve Humus bölgelerinde altyapının zarar gördüğü açıklanırken bazı köprülerde ulaşımın aksadığı bildirildi. Tabka'nın batısındaki el-Selmani Köprüsü'nün sel suları nedeniyle çökmesi sonucu Rakka ile Halep arasındaki yolun kapandı. Araçları sel sularında mahsur kalan 15 sivil kurtarıldı.

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