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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:37

Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: Kararını bu sözlerle duyurdu

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sarıgül açıklamasında, "Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: Kararını bu sözlerle duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:37

Erzincan Milletvekili , 'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Sarıgül "Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: Kararını bu sözlerle duyurdu

Bilgi Okunma süresi 3 saniyeye düşürüldü.
Son dakika haberinin detaylarının geldiği duyurulmaktadır.
Son dakika haberinin detayları gelmektedir.
Bilgi Okunma süresi 3 saniyeye düşürüldü.
Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: Kararını bu sözlerle duyurdu

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim"

Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: Kararını bu sözlerle duyurdu

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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ETİKETLER
#Mustafa Sarıgül
#TBMM
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Yeni Parti
#Gündem
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