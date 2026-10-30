TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:19

Avcılar’da okul önünde korku dolu anlar: Valilikten olayla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Avcılar’da bir okulun önünde yaşanan olayla ilgili açıklama yayımladı. Bir velinin bekçi tarafından ayağından vurulmasına ilişkin olayda, velinin tartışmaya müdahale eden bekçiyi darp ettiği öğrenildi. Bekçinin biber gazıyla durdurmaya çalıştığı M.S.’nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:19

’da Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu’nda yaşanan olayda, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.  Kavgada bekçi veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Avcılar’da okul önünde korku dolu anlar: Valilikten olayla ilgili açıklama

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Avcılar'da bir ilkokul önünde veli ile çarşı bekçisi arasında çıkan trafik meselesi kavgaya dönüşmüş, bekçi veliyi ayağından vurarak yaralamıştır.
Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde meydana gelmiştir.
Veliler arasındaki trafik tartışmasına müdahale eden okul önündeki çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö., M.S. isimli velinin saldırgan tavırları sonrası biber gazıyla müdahale etmiştir.
Saldırının devam etmesi üzerine M.S. ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir.
Hastaneye kaldırılan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve çeşitli suçlardan 7 suç kaydının olduğu bildirilmiştir.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayla ilgili 'nden bir açıklama geldi. Valiliğin açıklamasına göre olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi’ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya, okul önünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.

SALDIRGAN TAVIRLAR SERGİLEDİ, DARBETTİ

Açıklamada, tartışmanın taraflarından M.S.’nin müdahalenin ardından saldırgan tavırlar sergileyerek bekçi G.Ö.’yü darp ettiği belirtildi. 

BEKÇİ İLK BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ 

Bekçinin biber gazıyla durdurmaya çalıştığı M.S.’nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

YARALININ DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Valilik, M.S.’nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mide bulandıran görüntüler: Satılmaya hazır bozuk tavuk ele geçirildi
Trump, gazetecinin sorusuna sinirlendi, kilosunu diline doladı: Hastasın, berbat gözüküyorsun
ETİKETLER
#İstanbul
#avcılar
#İstanbul Valiliği
#Gö
#İnönü İlkokulu
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.