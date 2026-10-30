Avcılar’da okul önünde korku dolu anlar: Valilikten olayla ilgili açıklama

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İstanbul
İstanbul Avcılar’da Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu’nda yaşanan olayda, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bekçi veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valiliğin açıklamasına göre olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi’ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya, okul önünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.
Açıklamada, tartışmanın taraflarından M.S.’nin müdahalenin ardından saldırgan tavırlar sergileyerek bekçi G.Ö.’yü darp ettiği belirtildi.
Bekçinin biber gazıyla durdurmaya çalıştığı M.S.’nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Valilik, M.S.’nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.