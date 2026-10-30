İstanbul Avcılar’da Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu’nda yaşanan olayda, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bekçi veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Avcılar’da okul önünde korku dolu anlar: Valilikten olayla ilgili açıklama İstanbul Avcılar'da bir ilkokul önünde veli ile çarşı bekçisi arasında çıkan trafik meselesi kavgaya dönüşmüş, bekçi veliyi ayağından vurarak yaralamıştır. Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde meydana gelmiştir. Veliler arasındaki trafik tartışmasına müdahale eden okul önündeki çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö., M.S. isimli velinin saldırgan tavırları sonrası biber gazıyla müdahale etmiştir. Saldırının devam etmesi üzerine M.S. ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Hastaneye kaldırılan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve çeşitli suçlardan 7 suç kaydının olduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valiliğin açıklamasına göre olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi’ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya, okul önünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.

SALDIRGAN TAVIRLAR SERGİLEDİ, DARBETTİ

Açıklamada, tartışmanın taraflarından M.S.’nin müdahalenin ardından saldırgan tavırlar sergileyerek bekçi G.Ö.’yü darp ettiği belirtildi.

BEKÇİ İLK BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Bekçinin biber gazıyla durdurmaya çalıştığı M.S.’nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

YARALININ DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Valilik, M.S.’nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.