Mide bulandıran görüntüler: Satılmaya hazır bozuk tavuk ele geçirildi

Hatay'da zabıta ekiplerinin denetimlerinde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Ekipler bir restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk pişmiş ve çiğ haldeki tavuk ele geçirdi. Ekiplerin kontrolünde vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi. Tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.