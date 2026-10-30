Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. Turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Ersoy, ilk 9 ayda turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolar olduğunu bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye'nin 9 aylık turizm geliri 51,2 milyar dolara ulaştı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin turizm verilerini paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜRKİYE'YE TURİST AKINI

İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Evet, öncelikli olarak ziyaretçi sayılarına bakıyoruz. Biliyorsunuz, ilk çeyrekte çok hızlı bir başlangıç yapmıştık. Ancak mart ayı itibarıyla özellikle İran'da çıkan savaşın olumsuzluklarını yoğun bir şekilde hissettiğimiz ikinci çeyrek tablosuyla karşılaşmıştık.

İkinci çeyrek sunumunu yaparken size özellikle belirtmiştim. En kötüsünün geride kaldığını düşünüyoruz. Bundan sonra bir toparlanma döneminin başlayacağını öngörüyoruz, demiştim. Öngördüğümüz şekilde de oldu. Üçüncü çeyrekte rezervasyon akışının hızla toparlandığını görüyoruz. İçerikli eksi 1'e kadar gerilediğini, ilk altı ayda eksi 2,4 olan ziyaretçi sayısındaki artış oranının eksi 1,7'ye gerilediğini görüyoruz.

Buradaki toparlanmayla birlikte ilk dokuz aydaki toplam ziyaretçi sayımız 49 milyon 132 bin olarak gerçekleşti.

2026 yılı dokuz aylık toplam ziyaretçi sayılarına göre ilk üç milliyete baktığımızda aynı milliyetlerin korunduğunu görüyoruz. Geçmişte olduğu gibi Rusya Federasyonu 5,70 milyonla ilk sırada, Almanya 5,17 milyonla ikinci sırada, Birleşik Krallık 3,2 milyonla üçüncü sırada.

Evet, ortalama kalış sürelerine baktığımızda ise açıkçası beklentimizin üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor. Üçüncü çeyrekte de geçen sene üçüncü çeyrekte 10,32 olan ortalama kalış süresinin bir parça daha üstüne çıkarak 10,34 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

İlk dokuz aya baktığımızda zaten bu pozitif eğilimin pozitif şekilde devam ettiğini yine sonuçlara yansıdığını görüyoruz. 2025'te 10,32 olan ilk dokuz aylık ortalama kalış süresinin 2026'nın ilk dokuz ayında 10,34'e çıktığını görüyoruz.

En önemli konu, her zaman söylediğimiz gibi kişi başı gecelik harcama. Bizim için önemli veri bu, biliyorsunuz. Gecelik harcama esastır. Burada da beklentilerimizin üzerinde toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz.

Biliyorsunuz, 2018'de Türkiye olarak bir strateji değişikliğine gitmiştik. Ne demiştik? Bundan sonra sadece niceliğe değil, niteliğe de önem vereceğiz. Konaklama dışı harcaması yüksek gelir gruplarını hedefleyen bir pazarlama stratejisine geçtiğimizi söylemiştik.

Bakın, 2017'de yurt dışı ikametli vatandaşlarımızın ortalama harcaması 58,9 dolarken geçen sene 67,4 dolara, bu sene ise 72,2 dolara çıktığını görüyoruz. Yani karşılaştırmaya baktığımızda 2025-2026 değişimine baktığımızda yüzde 7,2'lik yurt dışı ikametli vatandaşlarının gecelik harcamasında artış olduğunu görüyoruz.

Yabancı ziyaretçilere baktığımızda 2017'de 82,9 dolarmış. Geçen sene bu rakam 116,4 dolara kadar çıkmış. 2026'da ise bu sene 119,9 dolara gelmiş, yüzde 3'lük bir artışla kapatmış.

Tüm ziyaretçiler, yani ikisinin ortalamasına baktığınızda da 2017'de 75,8 dolarken strateji değişikliğiyle birlikte hızla yukarı doğru çıkmış. Geçen sene 103 dolara, 2026'da ise 107,7 dolara kadar çıkmış. Bu da geçen seneyle kıyaslandığında yüzde 4,6'lık bir artışa tekabül ediyor. 2017-2026 olarak baktığınızda da yüzde 42,2'lik bir artışa denk geldiğini görüyoruz.

Şimdi hem ortalama kalış süresinin beklentilerimizin üzerinde gelişmesi hem kişi başı gecelik harcamanın öngördüğümüz şekilde büyümeye devam etmesi hem de ziyaretçi sayısındaki üçüncü çeyrekteki toparlanmanın turizm gelirlerine de olumlu yansıdığını görebiliyoruz.

9 AYLIK TURİZM GELİRİ 51,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Üçüncü çeyrekte geçen sene 24 milyar 301 milyon dolar olan turizm gelirinin bu sene üçüncü çeyrekte 25 milyar 526 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Bu da yüzde 5'lik bir artışa denk geliyor.

İlk dokuz ay olarak baktığımızda da geçen seneki 50 milyar 709 milyon dolar olan rakamın 2026'da 51 milyar 278 milyon dolara çıktığını, yüzde 2,4'lük bir artışa denk geldiğini görüyoruz. Yani hem çeyreklik bazda hem de dokuz aylık toplamda Türkiye rekor turizm geliri elde etmiş oldu.

Son çeyrek bazında değerlendirdiğimizde ise yılın başında devam eden krizlerin sürdüğünü görüyoruz. Özellikle son çeyrekte İran Savaşı'nın tekrar hareketlenme olasılığının artmış olması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki özellikle drone saldırılarıyla, şehirlere yönelik saldırılarıyla savaşın daha kritik bir noktaya gelmesi, son çeyrekte karşı karşıya olduğumuz risklerin en başında olanları olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak biz son çeyrekte de ilk üç çeyrekte olduğu gibi sektörümüzle birlikte el ele vererek bunları yöneteceğimizi ve 2025'in üzerinde, 65 milyar doların üzerinde bir gelirle bu yılı kapatacağımızı öngörüyoruz.