TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:04

Adana'da film gibi soygun! Motosikletini boyadı, geçici dövme yaptırdı: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı

Adana'da eski iş ortağının mücevherat dükkanını oksijen tüpüyle kapısını keserek soyan şüpheli, yaklaşık 115 kilo gümüş ve değerli tespih çaldı. 980 güvenlik kamerasını inceleyen polis, motosikletini boyayıp geçici dövme takarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İşte filmleri aratmayacak soygunun detayları...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:04

'da ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Gümüş alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L., işlerinin kötüye gitmesi üzerine iflas etti. Borçlarını ödemekte zorlanan şüpheli, daha önce ticaret yaptığı 62 yaşındaki İ.Ş.'nin mücevherat dükkanını soymaya karar verdi. İş yerini önceden inceleyen şüpheli, hırsızlık için uygun zamanı beklemeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

Adana'da film gibi soygun! Motosikletini boyadı, geçici dövme yaptırdı: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Adana'da işlerinin kötü gitmesi üzerine iflas eden bir kişi, mücevherat dükkanı soyarak yaklaşık 115 kilo gümüş çaldı.
Şüpheli, daha önce ticaret yaptığı 62 yaşındaki İ.Ş.'nin dükkanını hedef aldı.
Olay günü iş hanında saklanan şüpheli, dükkan kapısını oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.
Yaklaşık 115 kilo ağırlığındaki gümüşleri valiz ve çuvallara doldurdu.
Yakalanmamak için motosikletini sprey boyayla boyadı, plakasını söktü ve dövme yaptırdı.
Polis ekipleri, 980 güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi 10 kilometrelik takibin ardından yakaladı.
Ele geçirilen 55 kilo gümüş iş yeri sahibine teslim edildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Adana'da film gibi soygun! Motosikletini boyadı, geçici dövme yaptırdı: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı

7 SAAT BOYUNCA DÜKKANDA KALDI

Olay günü saat 17.20 sıralarında iş hanına gelen M.A.L., binada saklanarak diğer kişilerin ayrılmasını bekledi. İş hanının boşalmasının ardından yanında getirdiği oksijen tüpüyle dükkanın kapısını kesen şüpheli, içeri girerek işlenmiş gümüşleri, külçe gümüşleri ve değerli tespihleri toplamaya başladı.

GÜMÜŞLERİ VALİZ VE ÇUVALLARA DOLDURDU

Yaklaşık 115 kilo ağırlığındaki ürünleri valiz ve çuvallara dolduran şüpheli, saat 01.40 sıralarında iş yerinden ayrıldı. Çaldığı ürünlerin bir bölümünü motosikletine yükleyerek uzaklaşan şüpheli, motosikletinin lastiğinin inmesi üzerine ürünlerin bir kısmını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı. Bir akaryakıt istasyonunda lastiğini şişirten şüpheli, daha sonra geri dönerek geride bıraktığı ürünleri de aldı.

Adana'da film gibi soygun! Motosikletini boyadı, geçici dövme yaptırdı: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı

YAKALANMAMAK İÇİN MOTOSİKLETİNİ BOYADI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yaklaşık 10 kilometrelik güzergah boyunca takip ederek kimliğini belirledi.

Şüphelinin yakalanmamak için koluna geçici dövme yaptırdığı, motosikletinin plakasını söktüğü, bazı parçalarını değiştirdiği ve aracını sprey boyayla boyadığı tespit edildi. Çaldığı gümüşleri farklı noktalara taşıyarak izini kaybettirmeye çalışan M.A.L., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 55 kilo gümüş iş yeri sahibine teslim edildi.

Adana'da film gibi soygun! Motosikletini boyadı, geçici dövme yaptırdı: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı

"980 KAMERADAN 10 KİLOMETRELİK TAKİP"

Sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Ş., hırsızlığı fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş hanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliği belirlenirken, kaçış güzergahı üzerindeki görüntüler de tek tek değerlendirildi.
Polis ekipleri, yaklaşık 980 güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerle şüphelinin izini 10 kilometre boyunca sürdü. Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ne kadar ulaşan ekipler, bölgede saha çalışması başlattı. Bir evin önünde bulunan motosikletten şüphelenen polis, araç üzerinde yaptığı incelemede sprey boya kalıntılarına rastladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına birlik mesajı: '21’inci yüzyıl Türk Dünyası Yüzyılı olacak'
3 ilde FETÖ operasyonu! Havalandırmadan servet çıktı: Deste deste dolar, külçe külçe altın
ETİKETLER
#adana
#seyhan
#Kuruköprü Mahallesi
#M A L
#İ Ş
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.