Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Gümüş alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L., işlerinin kötüye gitmesi üzerine iflas etti. Borçlarını ödemekte zorlanan şüpheli, daha önce ticaret yaptığı 62 yaşındaki İ.Ş.'nin mücevherat dükkanını soymaya karar verdi. İş yerini önceden inceleyen şüpheli, hırsızlık için uygun zamanı beklemeye başladı.

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HABERİN ÖZETİ Adana'da film gibi soygun! Motosikletini boyadı, geçici dövme yaptırdı: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı Adana'da işlerinin kötü gitmesi üzerine iflas eden bir kişi, mücevherat dükkanı soyarak yaklaşık 115 kilo gümüş çaldı. Şüpheli, daha önce ticaret yaptığı 62 yaşındaki İ.Ş.'nin dükkanını hedef aldı. Olay günü iş hanında saklanan şüpheli, dükkan kapısını oksijen tüpüyle keserek içeri girdi. Yaklaşık 115 kilo ağırlığındaki gümüşleri valiz ve çuvallara doldurdu. Yakalanmamak için motosikletini sprey boyayla boyadı, plakasını söktü ve dövme yaptırdı. Polis ekipleri, 980 güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi 10 kilometrelik takibin ardından yakaladı. Ele geçirilen 55 kilo gümüş iş yeri sahibine teslim edildi.

7 SAAT BOYUNCA DÜKKANDA KALDI

Olay günü saat 17.20 sıralarında iş hanına gelen M.A.L., binada saklanarak diğer kişilerin ayrılmasını bekledi. İş hanının boşalmasının ardından yanında getirdiği oksijen tüpüyle dükkanın kapısını kesen şüpheli, içeri girerek işlenmiş gümüşleri, külçe gümüşleri ve değerli tespihleri toplamaya başladı.

GÜMÜŞLERİ VALİZ VE ÇUVALLARA DOLDURDU

Yaklaşık 115 kilo ağırlığındaki ürünleri valiz ve çuvallara dolduran şüpheli, saat 01.40 sıralarında iş yerinden ayrıldı. Çaldığı ürünlerin bir bölümünü motosikletine yükleyerek uzaklaşan şüpheli, motosikletinin lastiğinin inmesi üzerine ürünlerin bir kısmını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı. Bir akaryakıt istasyonunda lastiğini şişirten şüpheli, daha sonra geri dönerek geride bıraktığı ürünleri de aldı.

YAKALANMAMAK İÇİN MOTOSİKLETİNİ BOYADI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yaklaşık 10 kilometrelik güzergah boyunca takip ederek kimliğini belirledi.

Şüphelinin yakalanmamak için koluna geçici dövme yaptırdığı, motosikletinin plakasını söktüğü, bazı parçalarını değiştirdiği ve aracını sprey boyayla boyadığı tespit edildi. Çaldığı gümüşleri farklı noktalara taşıyarak izini kaybettirmeye çalışan M.A.L., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 55 kilo gümüş iş yeri sahibine teslim edildi.

"980 KAMERADAN 10 KİLOMETRELİK TAKİP"

Sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Ş., hırsızlığı fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş hanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliği belirlenirken, kaçış güzergahı üzerindeki görüntüler de tek tek değerlendirildi.

Polis ekipleri, yaklaşık 980 güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerle şüphelinin izini 10 kilometre boyunca sürdü. Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ne kadar ulaşan ekipler, bölgede saha çalışması başlattı. Bir evin önünde bulunan motosikletten şüphelenen polis, araç üzerinde yaptığı incelemede sprey boya kalıntılarına rastladı.