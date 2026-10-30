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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:39

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:39

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Bu sabah itibarıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen Orhan Yıldırım’ın yurt dışında olduğu tespit edildi.
Daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında bu sabah itibarıyla 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Çalışmalar sonucunda şu isimler gözaltına alındı:

  • Metin Mevlüt Sarıgül,
  • Ömer Yazıcı,
  • Aynur Aydın,
  • Gençağa Meriç,
  • Ahmet Meriç,
  • Berrak Çetinkaya,
  • Davut Kaymak,
  • Altuğ Altınbaş Sürer,
  • Mehmet Meriç
  • Süreyya Kurtulan 

BİR İSİM YURT DIŞINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

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