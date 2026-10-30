Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Orhan Yıldırım’ın yurt dışında olduğu tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında bu sabah itibarıyla 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Çalışmalar sonucunda şu isimler gözaltına alındı:

Metin Mevlüt Sarıgül,

Ömer Yazıcı,

Aynur Aydın,

Gençağa Meriç,

Ahmet Meriç,

Berrak Çetinkaya,

Davut Kaymak,

Altuğ Altınbaş Sürer,

Mehmet Meriç

Süreyya Kurtulan

BİR İSİM YURT DIŞINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.