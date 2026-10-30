Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında bu sabah itibarıyla 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.
Çalışmalar sonucunda şu isimler gözaltına alındı:
Hakkında gözaltı kararı verilen Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.