İş insanı Nevzat Aydın'ı çocuğuyla tehdit edip 1 milyon euro istediler! Çirkinler bağlantılı 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul
Yemeksepeti'nin kurucusu iş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini, parayı vermemesi durumunda "Çocuğunu öldürürüz." diye tehditte bulunulduğunu belirterek şikâyetçi oldu.
Şikayetin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ı tehdit eden çete üyelerinin peşine düştü.
Aydın’ı çocuğunu öldürülmekle tehdit eden zanlılar, organize polisinin İstanbul’da düzenlediği çete evinde gözaltına alındı.
Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.