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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 23:40

İş insanı Nevzat Aydın'ı çocuğuyla tehdit edip 1 milyon euro istediler! Çirkinler bağlantılı 4 şüpheli yakalandı

İş adamı Nevzat Aydın'ı arayarak 1 milyon euro isteyen, ödememesi durumunda "Çocuğunu öldürürüz." tehdidinde bulunan "Çirkinler" çetesiyle bağlantılı 4 şüpheli, operasyonla yakalandı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İş insanı Nevzat Aydın'ı çocuğuyla tehdit edip 1 milyon euro istediler! Çirkinler bağlantılı 4 şüpheli yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 23:40

Yemeksepeti'nin kurucusu iş adamı Nevzat Aydın, oğlunun - maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini, parayı vermemesi durumunda "Çocuğunu öldürürüz." diye tehditte bulunulduğunu belirterek şikâyetçi oldu.

HABERİN ÖZETİ

İş insanı Nevzat Aydın'ı çocuğuyla tehdit edip 1 milyon euro istediler! Çirkinler bağlantılı 4 şüpheli yakalandı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ı çocuğunu öldürmekle tehdit edip 1 milyon euro isteyen 'Çirkinler' çetesi mensubu 4 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Nevzat Aydın, oğlunun maç seremonisine çıkması için 100 milyon lira ödediği haberlerinin ardından 'Çirkinler' suç ağı mensubu K.A. tarafından aranıp 1 milyon euro istenerek tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.
Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polisin İstanbul'daki çete evine düzenlediği operasyonda 'Çirkinler' mensubu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

POLİSLER ÇETE ÜYELERİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Şikayetin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ı tehdit eden çete üyelerinin peşine düştü. 

"ÇİRKİNLER"E BAĞLI 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın’ı çocuğunu öldürülmekle tehdit eden zanlılar, organize polisinin İstanbul’da düzenlediği çete evinde gözaltına alındı. 

Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Yemeksepeti
#Çirkinler
#Nevzat Aydın
#Gündem
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