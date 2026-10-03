Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri" olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ Zen Pırlanta sahiplerini tehdit eden 'Çirkinler'e operasyon! Mesajlar ortaya çıktı: 5 gözaltı "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Zen Pırlanta sahiplerini tehdit eden 5 şüpheli gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Örgüt adına yurt dışı menşeli numaralardan yağma amacıyla "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz" ve "Baban 2 milyon euro vermezse seni öldüreceğiz" gibi tehdit mesajları atıldığı belirlendi. Örgüt üyelerinin şirket sahibi Mehmet Diribaş'ın kaldığı otele giderek görevliye kişisel bilgilerini verdiği ve örgütsel güç hissettirmeye çalıştığı tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve tehdit eylemine ilişkin örgütsel yazışmalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ZEN PIRLANTA SAHİPLERİNİ MESAJLARLA TEHDİT ETTİLER

Soruşturma kapsamında; Zen Pırlanta sahiplerine, söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi.

Mesajlarda "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz.", "Baban 2 milyon euro vermezse seni öldüreceğiz." gibi ölüm tehditleriyle dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

ŞİRKET SAHİBİ MEHMET DİRİBAŞ'IN KONAKLADIĞI OTELE GELDİLER

Müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün gücünü hissettirmeye çalıştıkları, aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ BULUNDU

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilirken, el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına rastlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, silahlı suç örgütleri ile vatandaşları tehdit, baskı ve korkutma yoluyla haksız menfaat sağlamaya yönelik suç yapılanmalarına karşı yürütülen soruşturmalar titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.