 Banu İriç

Emniyet'ten mafya avı: Çirkinler, Daltonlar ve Yıldız Çetesi'ne darbe

Emniyet nokta atışı operasyonuyla üç ayrı suç örgütüne darbe vurdu. Çirkinler, Daltonlar ve Nurettin Yıldız çetesi olarak bilinen kırmızı bültenli liderlerin yönettiği yapılanmalara yönelik hamle yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin suç örgütlerine nefes aldırmadı. Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "Çirkinler", "Daltonlar" ve Nurettin Yıldız liderliğindeki silahlı yapılanmaya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyet'ten mafya avı: Çirkinler, Daltonlar ve Yıldız Çetesi'ne darbe


Bursa polisi, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütlerin faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki "Çirkinler" tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Soruşturmada, müşteki B.S.'nin, liderliğini INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu olayda 6 şüpheli tutuklandı.

Emniyet'ten mafya avı: Çirkinler, Daltonlar ve Yıldız Çetesi'ne darbe


Nilüfer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ise İzmir merkezli, liderliğini Nurettin Yıldız'ın yaptığı örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten mafya avı: Çirkinler, Daltonlar ve Yıldız Çetesi'ne darbe


Ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik'te yapılan baskında 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Toplam 16 şüpheli tutuklanırken, emniyet kaynakları "Bursa ve çevresinde suç örgütlerine göz açtırmayacağız" mesajı verdi.

Silahlı saldırı yapacak çeteye polisten ters köşe!
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#kaçakçılık
#tutuklama
#suç örgütü
#Bursa Emniyeti
#Gündem
