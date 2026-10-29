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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:15

Mustafa Sarıgül'ün koruması dahil 8 kişi gözaltına alındı

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması dahil 8 kişi gözaltına alındı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Mustafa Sarıgül'ün koruması dahil 8 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:15

Sarıgül ailesine yönelik "" iddiasıyla yürütülen yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltı sayısı arttı. 

HABERİN ÖZETİ

Mustafa Sarıgül'ün koruması dahil 8 kişi gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen 'kara para aklama' soruşturmasında gözaltı sayısı arttı.
Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S. ve Sarıgül'ün iki yakın koruması dahil toplam 8 kişi gözaltına alındı.
10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Mustafa Sarıgül'ün koruması dahil 8 kişi gözaltına alındı

İKİ YAKIN KORUMA DAHİL 8 GÖZALTI

gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, 'da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Mustafa Sarıgül'ün koruması dahil 8 kişi gözaltına alındı
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ETİKETLER
#soruşturma
#ankara
#Kara Para Aklama
#şişli belediyesi
#Sarıgül
#Gündem
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