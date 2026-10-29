Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltı sayısı arttı.

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HABERİN ÖZETİ Mustafa Sarıgül'ün koruması dahil 8 kişi gözaltına alındı Sarıgül ailesine yönelik yürütülen 'kara para aklama' soruşturmasında gözaltı sayısı arttı. Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S. ve Sarıgül'ün iki yakın koruması dahil toplam 8 kişi gözaltına alındı. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İKİ YAKIN KORUMA DAHİL 8 GÖZALTI

Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.