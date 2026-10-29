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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:06

Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği: "Tarihin sınavlarından geçmiş kardeşlik"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mektubu gönderdi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:06

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı ’in Cumhurbaşkanı ’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği: "Tarihin sınavlarından geçmiş kardeşlik"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tebrik mektubu gönderdi.
İlham Aliyev, mektubunda Türkiye'yi hem kendi hem de Azerbaycan halkı adına tebrik ettiğini belirtti.
Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye'yi tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağlarının birleştirdiğini ifade etti.
2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaştığını vurguladı.
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarılar dilerken, kardeş Türkiye'ye ve halkına daima huzur ve refah temennisinde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Mektubunda ’yi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem kendi hem de Azerbaycan halkı adına tebrik ettiğini belirten Aliyev,

 "Azerbaycan ile Türkiye’yi tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve mahiyet kazanmıştır. Bu bayram gününde size sağlık, mutluluk, yüce devlet faaliyetlerinizde başarılar, kardeş Türkiye'ye ve halkına daima huzur ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Türkiye
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#Recep Tayyip Erdoğan
#ilham aliyev
#Şuşa Beyannamesi
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