Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak oluyor. Sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları merak ediliyor. Oyunculardan şarkıcılara, televizyon dünyasının sevilen isimlerinden sanatçılara kadar birçok ünlü, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutluyor. İşte ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

