Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları!

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İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ünlü isimlerde bu neşeye dahil oldu. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. İşte ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak oluyor. Sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları merak ediliyor. Oyunculardan şarkıcılara, televizyon dünyasının sevilen isimlerinden sanatçılara kadar birçok ünlü, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutluyor. İşte ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
AJDA PEKKAN
MURAT BOZ
ALİŞAN
EMRE ALTUĞ
EDA ECE
ŞÜKRAN OVALI
İSMAİL HACIOĞLU
İBRAHİM TATLISES
MERVE ÖZBEY