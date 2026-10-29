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Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:14
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1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ünlü isimlerde bu neşeye dahil oldu. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. İşte ünlü isimlerden  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
 

2
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak oluyor. Sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları merak ediliyor. Oyunculardan şarkıcılara, televizyon dünyasının sevilen isimlerinden sanatçılara kadar birçok ünlü, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutluyor. İşte ünlü isimlerden  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
 

3
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

AJDA PEKKAN

4
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

MURAT BOZ

5
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

ALİŞAN

6
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

EMRE ALTUĞ

7
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

EDA ECE

8
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

ŞÜKRAN OVALI

9
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

İSMAİL HACIOĞLU 

10
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

İBRAHİM TATLISES

11
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

MERVE ÖZBEY

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