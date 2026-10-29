Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Yıllardır dostluklarıyla dikkat çeken Tatlıses ve Hülya Avşar’ın geçmişteki görüntülerini paylaşan sanatçı, takipçilerine nostalji yaşattı. İkilinin gençlik yıllarından kalan görüntülerdeki samimi halleri ve birlikte seslendirdikleri şarkı, sosyal medyada ilgi gördü.

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HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’la nostaljik paylaşım! Yıllar önceye götürdü İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile gençlik yıllarına ait eski görüntüleri sosyal medyada paylaşması takipçileri tarafından ilgi gördü. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ile birlikte yer aldığı ve Avşar'a şarkı söylediği anları içeren eski görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler yapay zeka yardımıyla netleştirilerek iki ismin gençlik yılları yeniden gözler önüne serildi. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın tanışıklığı, başrollerini paylaştıkları 1985 yapımı "Mavi Mavi" filmiyle geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. İkilinin gençlik halleri ve birlikte seslendirdikleri şarkı, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi ve dostluklarını yeniden gündeme taşıdı.

İBRAHİM TATLISES VE HÜLYA AVŞAR’IN YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından Hülya Avşar’la birlikte yer aldığı eski görüntüleri takipçileriyle paylaştı. İkilinin yıllar önce kamera karşısına geçtiği anları yeniden gündeme taşıyan paylaşım, hayranlarının dikkatini çekti. Görüntülerde Tatlıses’in Avşar’a şarkı söylediği anlar da yer aldı.

Yapay zeka yardımıyla netleştirilen görüntüler, iki ünlü ismin gençlik yıllarını yeniden gözler önüne serdi. Paylaşım, takipçiler arasında nostalji rüzgarı estirirken Tatlıses ve Avşar’ın geçmişten bugüne uzanan dostluğu da yeniden konuşulmaya başladı.

İBRAHİM TATLISES VE HÜLYA AVŞAR’IN YOLLARI “MAVİ MAVİ” FİLMİNDE KESİŞTİ

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar’ın tanışıklığı, 1985 yılında vizyona giren Mavi Mavi filmiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. İkilinin başrollerini paylaştığı yapım, Türk sinemasının hafızalarda yer eden filmleri arasında bulunuyor. Filmdeki uyumlarıyla dikkat çeken Tatlıses ve Avşar, ilerleyen yıllarda da birlikte anılmaya devam etti.

Sinema ve müzik dünyasında iz bırakan iki isim, zaman zaman ortak anıları ve samimi diyaloglarıyla gündeme geldi. Tatlıses’in son paylaşımı da ikilinin geçmişteki görüntülerini yeniden hatırlatarak hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

İBRAHİM TATLISES’İN NOSTALJİK PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

İbrahim Tatlıses’in arşivinden çıkardığı görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. İkilinin gençlik yıllarındaki halleri ve birlikte seslendirdikleri şarkı, paylaşımın öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı. Takipçiler, yıllar öncesine ait görüntüler üzerinden iki sanatçının geçmişini yeniden hatırladı.

İbrahim Tatlıses’in Hülya Avşar’la yaptığı nostaljik paylaşım, sanatçıların eski görüntülerinin sosyal medyada nasıl yeniden gündem olabildiğini bir kez daha gösterdi.