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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:57

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada, geçtiğimiz dün akşam büyük bir heyecanla takip edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görüntülendi. Derbi için RAMS Park’a giden İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada için orada olduğunu ifade eden bir paylaşımla gündeme geldi. Derbide görüntülenen baba kız benzerlikleriyle de görenleri şaşkına çevirdi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:57

Ünlü türkücü , dün akşam gerçekleşen - derbisi için ’ta görüntülendi. Fenerbahçe takımını tuttuğu bilinen Tatlıses’in sosyal medyadan yazdığı “Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" ifadeleri de kısa sürede gündem oldu. Diğer bir yandan da İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada’nın benzerlikleri çok konuşuldu.

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ELİF ADA DERBİDE GÜNDEM OLDU!

Binlerce taraftarın beklediği süper derbi dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Büyük bir heyecanla takip edilen büyük gece de kazanan 2-1 galibiyetle sarı-kırmızılı takım oldu. Derbi sonrası iki takım arasında sinirler gerilirken magazin gündemi de büyük derbi için oldukça heyecanlıydı.

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

Bu isimlerden biri de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oldu. İbrahim Tatlıses de derbi gününü yakından takip edilen isimler arasında yerini aldı. Öyle ki 2011 ve 2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten bulunan bir kızı da vardır.

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

Kızı ile vakit geçirmeyi seven İbrahim Tatlıses, o anları da sosyal medyasından paylaşmayı ihmal etmiyor. Kızı ile süper derbiye giderek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genellikle de kızı ile günlük hayatta meydana gelenleri sosyal medyasında paylaşan İbrahim Tatlıses, yine bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi RAMS Park’ta gerçekleşti. İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada’da maçı izlemek için RAMS Park tribünlerindeydi. İbrahim Tatlıses kızıyla birlikte mücadeleyi izledi. İkiliyi görenler şaşırırken, gündemdeki yerlerini de aldılar.  

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

BABA KIZIN BENZERLİKLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İbrahim Tatlıses ve kızı sarı-kırmızılı ekibin sahadan 2-1 galip ayrıldığı mücadeleyi kızıyla izlediği anlar dikkat çekti. Baba-kızı derbi heyecanı ise görülmeye değer bir görüntüyü ortaya çıkardı.

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

İbrahim Tatlıses’in sosyal medyayı zaman zaman daha aktif kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Tatlıses, o anları paylaşırken ‘Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur’ notunu yazdı.

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada derbide gündem oldu! Baba kızın benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa süre de beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Elif Ada’yla olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı. ‘Aynı babası’ sözleri de gündemdeki yerini aldı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#ibrahim tatlıses
#fenerbahçe
#elif ada
#rams park
#Magazin
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