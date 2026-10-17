İbrahim Tatlıses aylar sonra ortaya çıktı! Ünlü fenomenle video çekti, bitkin hali dikkatlerden kaçmadı

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İstanbul
Mustafa Başaran'ın gelecek planlarını anlattığı buluşmada evlilik ve otomobil hayali öne çıktı. Nişanlısı Rabia ile 2030 yılının mayıs ayında evlenmeyi planladığını belirten Başaran, düğünün ardından 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo almak istediğini açıkladı. Başaran'ın uzun vadeli planları, buluşmanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Mustafa Başaran, bu kez İbrahim Tatlıses ile gerçekleştirdiği buluşmayla gündeme geldi. İkilinin bir araya geldiği anlarda Başaran, kendi hayatından bahsederek sanatçıyla sohbet etti. Buluşmadan paylaşılan görüntülerde Tatlıses'in son hali de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
İbrahim Tatlıses ile sohbet eden Kadıköy Boğası, hayat hikâyesinden bahsettikten sonra şarkı söyledi. Görüşme sırasında yalnızca geçmişinden söz etmeyen Başaran, geleceğe yönelik hedeflerini de paylaştı. Özellikle evlilik ve otomobil sahibi olma planları, buluşmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Nişanlısı Rabia ile evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Mustafa Başaran, düğün için düşündüğü tarihi de açıkladı. Başaran, gelecek planlarını anlatırken, "Nişanlım Rabia ile 2030'un mayıs ayında evlendikten sonra kendime 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo alacağım" ifadelerini kullandı.
Başaran'ın açıklaması, evlilik sonrasında gerçekleştirmek istediği hedefi de ortaya koydu. Genç isim, nişanlısı Rabia ile hayatını birleştirdikten sonra kendi otomobiline sahip olmayı planlıyor.
Mustafa Başaran'ın anlattıklarına göre çift, Mayıs 2030'da evlenmeyi hedefliyor. Kadıköy Boğası, evlilik sonrasında 1 milyon TL bütçeyle ikinci el bir Fiat Doblo satın almak istediğini dile getirdi.
İbrahim Tatlıses ile gerçekleştirdiği buluşmada hem hayatından hem de gelecek hayallerinden söz eden Başaran, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İkilinin birlikte çektiği video kadar Tatlıses'in görüntülerdeki hali de takipçilerin ilgisini çekti.