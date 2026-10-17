Mustafa Başaran'ın gelecek planlarını anlattığı buluşmada evlilik ve otomobil hayali öne çıktı. Nişanlısı Rabia ile 2030 yılının mayıs ayında evlenmeyi planladığını belirten Başaran, düğünün ardından 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo almak istediğini açıkladı. Başaran'ın uzun vadeli planları, buluşmanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

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HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses aylar sonra ortaya çıktı! Ünlü fenomenle video çekti, bitkin hali dikkatlerden kaçmadı Sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, İbrahim Tatlıses ile buluşmasında gelecek planlarını paylaşarak evlilik ve otomobil hayalini dile getirdi. Mustafa Başaran, nişanlısı Rabia ile 2030 yılının mayıs ayında evlenmeyi planlıyor. Düğünün ardından 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model bir Fiat Doblo almayı hedefliyor. Başaran, İbrahim Tatlıses ile yaptığı buluşmada hayat hikayesini anlatıp şarkı söyledi. İkilinin buluşması ve Tatlıses'in görüntülerdeki hali sosyal medyada gündem oldu.

İBRAHİM TATLISES AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Mustafa Başaran, bu kez İbrahim Tatlıses ile gerçekleştirdiği buluşmayla gündeme geldi. İkilinin bir araya geldiği anlarda Başaran, kendi hayatından bahsederek sanatçıyla sohbet etti. Buluşmadan paylaşılan görüntülerde Tatlıses'in son hali de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

TATLISES'E ŞARKI SÖYLEYEREK HAYATINI ANLATTI

İbrahim Tatlıses ile sohbet eden Kadıköy Boğası, hayat hikâyesinden bahsettikten sonra şarkı söyledi. Görüşme sırasında yalnızca geçmişinden söz etmeyen Başaran, geleceğe yönelik hedeflerini de paylaştı. Özellikle evlilik ve otomobil sahibi olma planları, buluşmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

2030 YILINDA EVLENMEYİ PLANLIYOR

Nişanlısı Rabia ile evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Mustafa Başaran, düğün için düşündüğü tarihi de açıkladı. Başaran, gelecek planlarını anlatırken, "Nişanlım Rabia ile 2030'un mayıs ayında evlendikten sonra kendime 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo alacağım" ifadelerini kullandı.

Başaran'ın açıklaması, evlilik sonrasında gerçekleştirmek istediği hedefi de ortaya koydu. Genç isim, nişanlısı Rabia ile hayatını birleştirdikten sonra kendi otomobiline sahip olmayı planlıyor.

EVLİLİK SONRASI İLK BÜYÜK HEDEFİ OTOMOBİL

Mustafa Başaran'ın anlattıklarına göre çift, Mayıs 2030'da evlenmeyi hedefliyor. Kadıköy Boğası, evlilik sonrasında 1 milyon TL bütçeyle ikinci el bir Fiat Doblo satın almak istediğini dile getirdi.

İbrahim Tatlıses ile gerçekleştirdiği buluşmada hem hayatından hem de gelecek hayallerinden söz eden Başaran, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İkilinin birlikte çektiği video kadar Tatlıses'in görüntülerdeki hali de takipçilerin ilgisini çekti.

