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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:41

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı sözler! “Hayatımda da gördüğüm!”

Ünlü isim İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Katıldığı bir davette soruları cevaplayan Ayşegül Yılmaz, eski eşi hakkında da ifade ettiği çarpıcı sözlerle dikkatleri üzerine çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı sözler! “Hayatımda da gördüğüm!”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:41

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan , kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Öyle ki eski eşi Ayşegül Yılmaz bir etkinlikte kameralar karşısına çıktı. Magazincilerin sorularını cevaplayan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses’in sağlık surumu hakkında da konuştu. Çarpıcı sözlerle adeta gündeme bomba gibi düştü.

AYŞEGÜL YILDIZ, ESKİ EŞİ İBRAHİM TATLISES’İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER!

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, başarılı kariyeriyle her ne kadar dikkatleri üzerine çekse de özel hayatı da bir o kadar gündeme geliyor. Özellikle de sağlık durumundaki sorunlarla, dönem dönem konuşuluyor. Öyle ki geçtiğimiz aylar da rahatsızlanarak hastaneye kaldıran Tatlıses’in safra kesesinden operasyon geçirdiği ve sonrasında da rehabilitasyon tedavisine başladığı biliniyordu.

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı sözler! “Hayatımda da gördüğüm!”

’ne göre, ameliyatın ardından fizik tedavi gören Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Hayranları ve sevenlerini de sevindirmişti. Doktorunun paylaşımın da ikilinin yüzlerindeki tebessüm dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının keyifli halleri dikkat çekerken sağlığı ile ilgili de konuşmuştu.

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı sözler! “Hayatımda da gördüğüm!”

Ağrılarının gittiğini ifade eden Tatlıses, doktorundan da memnun olduğunu ifade ediyor. Tüm bunlarla birlikte İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, katıldığı bir etkinlikte magazincilerin sorularını cevapladı. Sağlık durumu hakkında konuşan Ayşegül Yıldız, ünlü ismin tedavi sürecini çarpıcı sözlerle anlattı.

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı sözler! “Hayatımda da gördüğüm!”

“HAYATIMDA DA GÖRDÜĞÜM!”

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, ünlü sanatçının sağlık durumunun merak edilmesiyle sorulan sorulara cevap verdi. Yıldız’ın cevapları dikkatleri üzerine çekerken çarpıcı sözleri dikkat çekti.

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı sözler! “Hayatımda da gördüğüm!”

Ayşegül Yıldız, “Bence iyi. Fizik tedavi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli ve mücadeleci insanlardan biri. Çok güçlü bir karakter. Çok azimli bir şekilde fizik tedavilerine devam ediyor. Sağlığı aynı. Daha da iyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı sözler! “Hayatımda da gördüğüm!”

Ayşegül Yıldız’ın bu açıklamalarından sonra magazin gündeminde yer alırken açıklama sonrasında İbrahim Tatlıses’in sağlık sürecini bir yandan ailesi ile vakit geçirerek bir yandan da çocukları ile vakit geçirdiği biliniyor.

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#ibrahim tatlıses
#sanatçı
#ayşegül yıldız
#Türkücü
#Sabah Gazetesi
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