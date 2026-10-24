Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in uğradığı silahlı saldırının ardından hastane de 40 gün boyunca tedavi görürken unutulmaz bir anısını paylaştı. İbrahim Tatlıses’in vurulduğu döneme ait şaşırtan itiraf, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İbrahim Tatlıses’in hastane odasında 40 gün boyunca izlediği film hakkında konuştu.

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HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses’in vurulduğu döneme ait şaşırtan itiraf! 40 gün boyunca o filmi izledi Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, uğradığı silahlı saldırı sonrası hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'in 40 gün boyunca moral bulmak için 'Ay Lav Yu' filmini izlediğini açıkladı. Olayın yaşandığı dönemde ABD'de olan Sermiyan Midyat, kendisini oyuncu Aydemir Akbaş'ın arayarak Tatlıses'in kendisiyle tanışmak istediğini ilettiğini söyledi. Midyat, Türkiye'ye döndükten sonra İbrahim Tatlıses'i Maltepe Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastanedeki çalışanların ve kapıdaki kişilerin 'Ay Lav Yu' filminden replikler söylediğini belirtti. Midyat, odaya girdiğinde televizyonda filmin açık olduğunu ve Tatlıses'in figüranın laflarını dahi ezbere söylediğini ifade etti.

İBRAHİM TATLISES’İN VURULDUĞU DÖNEME AİT ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in vurulduğu döneme ait magazin gündemine yıllar sonra gelen itiraf dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, yıllar öncesine giderek Tatlıses’in silahlı saldırının ardından hastane de tedavi gördüğü 40 gün boyunca izlediği filmi açıkladı.

İbrahim Tatlıses’in silahlı saldırı onucu hastanede tedavi gördüğü döneme ilişkin unutulmaz anısını paylaştı. Sermiyan Midyat, İbrahim Tatlıses’in zorlu geçen tedavi sürecinde moral bulmak için 40 gün boyunca aralıksız olarak kendi filmini izlediğini söyledi.

Olayın yaşandığı dönemde ABD’de bulunduğunu ifade eden Midyat, sürecin kendisine oyuncu Aydemir Akbaş’ın kendisine telefon etmesiyle başladığını ifade etti. Sermiyan Midyat olayları ise şu şekilde anlattı:

“O zaman Amerika'daydım. Aydemir Akbaş beni aradı; tanımıyorum, etmiyorum. Orada saat sabahın 5'i... 'Ben Aydemir Akbaş. İbrahim Tatlıses yeni vuruldu, tedavi görüyor. Türkiye'ye geldiğinde İbrahim'i bir ziyaret eder misin? Seninle tanışmayı çok istiyor' dedi. Ben de Türkiye'ye döner dönmez Maltepe Hastanesi'ne gittim."

Hastane de kendisini bekleyen sürprizden de söz eden Sermiyan Midyat, kendi filmini İbrahim Tatlıses tarafından 40 gün boyunca izlediğini duyduğunda duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

40 GÜN BOYUNCA O FİLMİ İZLEDİ

İbrahim Tatlıses’i vurulduğu dönemde hastane odasında ziyarete giden Sermiyan Midyat, odaya girer girmez, büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı. Midyat, olay hakkında şu ifadeleri kullandı:

“İçeri girerken bütün asistanlar, şoförler, kapıdaki 40 kişi 'Ay Lav Yu' filminden replikler söylüyordu. İbrahim Bey'in odasına girdim; içeride masaj yaptırıyordu, yüzüstü yatmıştı. Televizyonda ise 'Ay Lav Yu' açıktı. İbrahim Abi, figüranın lafını bile daha figüran söylemeden ezbere söylüyordu!”

Haberler.com’un haberine göre, ziyaret sırasında duygusal anların meydana geldiğini ifade eden Sermiyan Midyat, duygu yoğunluğuyla birlikte sarıldıklarını belirtti. Diğer bir yandan da Tatlıses’in 40 gün boyunca Ay Lav Yu filmini izlediğini söyledi.