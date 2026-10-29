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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 08:19

Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Siyasiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 08:19

Siyasiler dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in 103. yaşını kutlayan siyasiler sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Sayın , Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmet siyasetimizin birikimiyle kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracak 2053 ve 2071 Türkiye'sini inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla mevcut kazanımlarımızı daha ileriye taşımaya, sınırlarımıza sığmayan ve coğrafyamızı aşan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

MHP Genel Başkanı , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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