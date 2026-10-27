29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara, Antalya ve Kocaeli’de düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara’da Zeynep Bastık, Funda Arar ve Ali Altay’ın sahne alacağı konserlerin yanı sıra Fener Alayı yürüyüşü ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. Antalya’da Manga ve İkilem, Kocaeli’de ise Sagopa Kajmer müzikseverlerle buluşacak. Peki, 29 Ekim ücretsiz konserler Ankara, Antalya ve Kocaeli’de nerede, saat kaçta? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı konser ve etkinlik programı.

ANTALYA ÜCRETSİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ

Antalya’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Manga ve İkilem sahne alacak. Konserler, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek.

2026 Manga konseri nerede, saat kaçta?

Manga, 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Kepez Dokumapark’ta müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek konserin ücretsiz olması bekleniyor.

İkilem konseri nerede, saat kaçta?

İkilem, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Gazipaşa Atatürk Parkı’nda sahne alacak. Gazipaşa’da düzenlenecek konser, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri arasında yer alıyor.

KOCAELİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Sagopa Kajmer konseri düzenlenecek. Rap müziğin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak.

Sagopa Kajmer konseri nerede, saat kaçta?

Sagopa Kajmer konseri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Konser programına katılmak isteyenlerin etkinlik öncesinde belediyelerin duyurularını takip etmesi öneriliyor.

ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER PROGRAMI

Ankara için etkinlikleri ve ücretsiz konserleri tek tabloda şöyle birleştirebilirsin:

ANKARA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI

Tarih Saat Etkinlik / Sanatçı Yer 27 Ekim Salı 19.30 Zeynep Bastık konseri Ata Mahallesi Pazar Yeri önü 28 Ekim Çarşamba 19.30 Funda Arar konseri Batıkent Vedat Dalokay Parkı 29 Ekim Perşembe 18.00 Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu Zafer Meydanı 29 Ekim Perşembe 18.30 Seymenler gösterisi Zafer Meydanı 29 Ekim Perşembe 19.00 Ali Altay konseri Anıtpark 29 Ekim Perşembe 19.00 Fener Alayı yürüyüşü Zafer Meydanı – 2. Meclis

Not: Fener Alayı'nın güzergahı Zafer Meydanı'ndan 2. Meclis'e uzanıyor. Bando ve Seymenler gösterilerinin yer bilgisi, paylaştığın programdaki güzergah bilgisine göre belirtilmiştir.