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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:55

29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde ücretsiz konserler düzenleniyor. Ankara, Antalya ve Kocaeli’deki konser programları belli olurken vatandaşlar, sevilen sanatçıların sahne alacağı etkinliklerin tarihini, saatini ve adresini araştırıyor. İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı kapsamında Antalya ve Kocaeli’de düzenlenecek ücretsiz konserlerin detayları.

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Editor
 Simal Güdüm
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29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:55

29 Ekim kapsamında , ve ’de düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara’da , Funda Arar ve Ali Altay’ın sahne alacağı konserlerin yanı sıra Fener Alayı yürüyüşü ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. Antalya’da Manga ve İkilem, Kocaeli’de ise Sagopa Kajmer müzikseverlerle buluşacak. Peki, 29 Ekim ücretsiz konserler Ankara, Antalya ve Kocaeli’de nerede, saat kaçta? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı konser ve etkinlik programı.

ANTALYA ÜCRETSİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ

Antalya’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Manga ve İkilem sahne alacak. Konserler, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek.

29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı

2026 Manga konseri nerede, saat kaçta?

Manga, 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Kepez Dokumapark’ta müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek konserin ücretsiz olması bekleniyor.

29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı

İkilem konseri nerede, saat kaçta?

İkilem, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Gazipaşa Atatürk Parkı’nda sahne alacak. Gazipaşa’da düzenlenecek konser, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri arasında yer alıyor.

KOCAELİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Sagopa Kajmer konseri düzenlenecek. Rap müziğin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak.

29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı

Sagopa Kajmer konseri nerede, saat kaçta?

Sagopa Kajmer konseri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Konser programına katılmak isteyenlerin etkinlik öncesinde belediyelerin duyurularını takip etmesi öneriliyor.

29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı

ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER PROGRAMI

Ankara için etkinlikleri ve ücretsiz konserleri tek tabloda şöyle birleştirebilirsin:

ANKARA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI

TarihSaatEtkinlik / SanatçıYer
27 Ekim Salı19.30Zeynep Bastık konseriAta Mahallesi Pazar Yeri önü
28 Ekim Çarşamba19.30Funda Arar konseriBatıkent Vedat Dalokay Parkı
29 Ekim Perşembe18.00Samsun Cumhuriyet Kadınları BandosuZafer Meydanı
29 Ekim Perşembe18.30Seymenler gösterisiZafer Meydanı
29 Ekim Perşembe19.00Ali Altay konseriAnıtpark
29 Ekim Perşembe19.00Fener Alayı yürüyüşüZafer Meydanı – 2. Meclis

Not: Fener Alayı'nın güzergahı Zafer Meydanı'ndan 2. Meclis'e uzanıyor. Bando ve Seymenler gösterilerinin yer bilgisi, paylaştığın programdaki güzergah bilgisine göre belirtilmiştir.

ETİKETLER
#zeynep bastık
#Kocaeli
#ankara
#Antalya
#Cumhuriyet Bayramı
#Gündem
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