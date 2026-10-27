29 Ekim ücretsiz konserler Antalya, Kocaeli, Ankara nerede? 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara, Antalya ve Kocaeli’de düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara’da Zeynep Bastık, Funda Arar ve Ali Altay’ın sahne alacağı konserlerin yanı sıra Fener Alayı yürüyüşü ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. Antalya’da Manga ve İkilem, Kocaeli’de ise Sagopa Kajmer müzikseverlerle buluşacak. Peki, 29 Ekim ücretsiz konserler Ankara, Antalya ve Kocaeli’de nerede, saat kaçta? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı konser ve etkinlik programı.
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Manga ve İkilem sahne alacak. Konserler, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek.
Manga, 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Kepez Dokumapark’ta müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek konserin ücretsiz olması bekleniyor.
İkilem, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Gazipaşa Atatürk Parkı’nda sahne alacak. Gazipaşa’da düzenlenecek konser, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri arasında yer alıyor.
Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Sagopa Kajmer konseri düzenlenecek. Rap müziğin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak.
Sagopa Kajmer konseri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Konser programına katılmak isteyenlerin etkinlik öncesinde belediyelerin duyurularını takip etmesi öneriliyor.
Ankara için etkinlikleri ve ücretsiz konserleri tek tabloda şöyle birleştirebilirsin:
|Tarih
|Saat
|Etkinlik / Sanatçı
|Yer
|27 Ekim Salı
|19.30
|Zeynep Bastık konseri
|Ata Mahallesi Pazar Yeri önü
|28 Ekim Çarşamba
|19.30
|Funda Arar konseri
|Batıkent Vedat Dalokay Parkı
|29 Ekim Perşembe
|18.00
|Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu
|Zafer Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|18.30
|Seymenler gösterisi
|Zafer Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|19.00
|Ali Altay konseri
|Anıtpark
|29 Ekim Perşembe
|19.00
|Fener Alayı yürüyüşü
|Zafer Meydanı – 2. Meclis
Not: Fener Alayı'nın güzergahı Zafer Meydanı'ndan 2. Meclis'e uzanıyor. Bando ve Seymenler gösterilerinin yer bilgisi, paylaştığın programdaki güzergah bilgisine göre belirtilmiştir.