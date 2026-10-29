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Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:37

MHP lideri Devlet Bahçeli’den 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet’i geleceğe gençler taşıyacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Açıklamasında gençlere seslenen Bahçeli, “Cumhuriyetimizi çağa uygun bir biçimde şekillendirip geleceğe sizler taşıyacaksınız. Size inanıyor ve güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet’i geleceğe gençler taşıyacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:37

(MHP) Genel Başkanı , Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tescili olduğunu belirten Bahçeli, gençlere seslendi. 

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’den 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet’i geleceğe gençler taşıyacak

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin modern dönemdeki tescili olduğunu belirterek gençlere seslendi.
Bahçeli, Cumhuriyet'in Türk milletinin varoluş iradesinin modern dönemdeki tescili ve dünyaya ilanı olduğunu vurguladı.
Türklerin 19. yüzyıl sonundaki yıkılış sancıları ve 20. yüzyıl başındaki mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna işaret etti.
Cumhuriyet'in, düşman işgalleri karşısında milletçe verilen bağımsızlık mücadelesinin sonucunda kabul edilmiş çağdaş bir yönetim biçimi olduğunu belirtti.
Türkiye'de Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olduğunu ve tam bağımsızlığın savunulmasıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurarken en büyük sorumluluğu gençliğe verdiğini ve gelecek nesillerin Cumhuriyeti koruyup devam ettireceğini söylediğini aktardı.
Bahçeli, gençlerin çağdaş eğitim ve bilimin ışığında, millî ve evrensel değerleri harmanlayarak Cumhuriyeti geleceğe taşıyacağına inandığını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

"SİZE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ"

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde: 

Bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü Cumhuriyetimizin 29 Ekim 1923’te ilan edilişinin 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, kadim bir millet olarak varoluş irademizin modern dönemdeki tescili ve dünyaya ilanıdır. 

Türkler açısından 19. yüzyılın sonu, emperyalizmin kıskacındaki Osmanlı Devleti’nin yıkılış sancılarının en ağır bir şekilde hissedildiği dönem olurken 20. yüzyılın başı da buna karşı verilen mücadele ile millî bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve kurumsallaşmasına tekabül eder. 

Bu durumu Cumhuriyetimizin kurucusu ’ün şu sözü ile ifade etmek çok yerinde olur: “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra, içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni bir vatan, yeni bir toplum ve yeni bir devlet…”

Cumhuriyet, Türk milleti açısından her şeyden önce bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu toprakları düşman devletler tarafından işgal edilirken bu işgallere karşı milletçe verilen bağımsızlık mücadelesinin sonucunda kabul edilmiş çağdaş bir yönetim biçimidir.

Türklerin azim ve gayret ile çağı yorumlayarak kendileri açısından ideal buldukları yönetim şeklini devlet ve millet hayatına tatbik etmeleridir. Türk milletinin yüksek haysiyet ve şerefini ayaklar altına aldırmadan özgürlüğe olan tutkularını zihinlere yeniden nakşetmeleri, ilmek ilmek işlemeleridir. 

Türkiye’de Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Mütareke devrinde Anadolu toprakları düşman devletler tarafından işgal altına alınıp buradaki Türk varlığı imha edilmeye çalışılırken ortaya atılan manda ve himaye fikirlerine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlığı savunmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kayıtsız şartsız tam bağımsızlığı savunurken Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet şeklinde yaşamasını ilke edinmiş, bu ilkenin bütünüyle tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebileceğine yürekten inanmıştır. Gerçek kurtuluş için ya istiklal ya ölüm parolasını seçmiştir.

Türk milleti, Samsun’da atılan ilk adımla, Amasya’da kavi karar ve Erzurum’da kati bir beyanname ile Cumhuriyet’e yönelmiş, Sivas’ta ulusal bir mahiyet kazanan kararlar ile ’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, en nihayetinde süreç Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanmıştır. 

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet Türk milletinin bundan sonraki bütün kazanımlarının temelini meydana getirmiş, zaman içerisinde yapılan farklı inkılap hareketlerinin bu düşünce bağlamında şekillendirilmesini sağlamıştır. Siyasal, sosyal, kültürel, hukuk alanında yapılan yeniliklere yeni bir yol çizmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu veciz sözünde söylediği şekliyle: “Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.”

Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun korunması ve geleceğe taşınmasında en büyük sorumluluğu “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” diyerek gençliğe vermiştir. Türk gençliği her zaman bu sorumluluğun farkında olmuştur.

Biz de diyoruz ki geleceğin mimarı sevgili gençler, çağdaş eğitim ve bilimin ışığında üretken ve yenilikçi bir anlayışla millî ve evrensel değerleri harmanlayıp toplumsal dayanışma ve birlik ruhuyla, Cumhuriyetimizi çağa uygun bir biçimde şekillendirip geleceğe sizler taşıyacaksınız. Size inanıyor ve güveniyoruz. 

Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur. Hep beraber karşımızdaki engelleri aşıp önümüze yeni ufuklar açılması için çalışalım, küresel güç dengelerinde bağımsız ve güçlü bir lider ülke yaratmak için gayret gösterelim. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzdedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin, aziz vatandaşlarımızın 29 Ekim ’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin payidarlığına duyduğum inançla birliğimiz daim, devletimiz kaim olsun diyorum. 
 

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#devlet bahçeli
#Cumhuriyet Bayramı
#milliyetçi hareket partisi
#gazi mustafa kemal atatürk
#Politika
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