Antalya’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İsmail D'nin kullandığı kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen kamyon, refüjü ve tel örgüleri aştıktan sonra karşı şeride geçerek Metin Y'nin ve Hasan Ç'nin kullandığı 2 araca çarptı. Kazada kamyon sürücüsü İsmail D. ile çarptığı araçlardan birinin sürücüsü Metin Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Ali Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.