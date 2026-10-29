Ağaç devrildi tüm yol kapandı! Mardin’de fırtına ile mücadele

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İstanbul
Mardin Nusaybin ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ağaçları devirip çatılardaki güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi. Fırtınanın oluşturduğu tehlike vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, vatandaşların ağaç, elektrik direği ve çatılardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.