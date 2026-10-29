Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme

Eşi Tayyar Öz ile aile yaşamını uzun süredir sosyal medyada paylaşan fenomenin hesabına erişim engeli getirilmesi dikkat çekti. Ancak kararın hangi kurum tarafından alındığı, gerekçesinin ne olduğu ve sosyal medyada yükselen tepkilerle bağlantı taşıyıp taşımadığı konusunda henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

ÖZLEM ÖZ’ÜN SÜNNET PAYLAŞIMLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, çocuklarıyla geçirdikleri anları ve aile yaşamlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Çift, ağustos ayında beşinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmuştu. Ailenin paylaşımları daha önce de sosyal medyada zaman zaman eleştirilere konu olmuştu.

Son olarak oğullarının sünnet sürecine ilişkin paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Özlem Öz’ün sünnet öncesinde doktorla yaptığı konuşmayı da paylaşması, tartışmaların büyümesine neden oldu.

SOSYAL MEDYADA BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPILDI

X platformunda görüşlerini dile getiren bazı kullanıcılar, çocukların özel yaşamlarına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, çocukların mahremiyetinin ticari kaygılar ve etkileşim uğruna ikinci plana atıldığını öne sürerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Tepkiler arasında Özlem Öz’ün sosyal medya hesabının kapatılması yönündeki talepler de yer aldı. Paylaşımlar kısa sürede tartışma konusu olurken, çocukların dijital ortamdaki mahremiyeti yeniden gündeme geldi.

ÖZLEM ÖZ’ÜN HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Ancak engelin hangi makam ya da platform tarafından uygulandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Erişim engelinin sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle getirildiği de henüz kesinlik kazanmadı. Özlem Öz ve Tayyar Öz cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, hesabın erişime kapatılmasına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

