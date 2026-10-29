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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:53

Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Beş çocuk annesi Özlem Öz’ün, oğullarının sünnet sürecine ilişkin paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu olmuş, bazı kullanıcılar çocukların mahremiyetinin korunması gerektiğini savunarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:53

Eşi Tayyar Öz ile aile yaşamını uzun süredir sosyal medyada paylaşan fenomenin hesabına erişim engeli getirilmesi dikkat çekti. Ancak kararın hangi kurum tarafından alındığı, gerekçesinin ne olduğu ve sosyal medyada yükselen tepkilerle bağlantı taşıyıp taşımadığı konusunda henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

ÖZLEM ÖZ’ÜN SÜNNET PAYLAŞIMLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, çocuklarıyla geçirdikleri anları ve aile yaşamlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Çift, ağustos ayında beşinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmuştu. Ailenin paylaşımları daha önce de sosyal medyada zaman zaman eleştirilere konu olmuştu.

Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme

Son olarak oğullarının sünnet sürecine ilişkin paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. ’ün sünnet öncesinde doktorla yaptığı konuşmayı da paylaşması, tartışmaların büyümesine neden oldu.

Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme

SOSYAL MEDYADA BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPILDI

X platformunda görüşlerini dile getiren bazı kullanıcılar, çocukların özel yaşamlarına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, çocukların mahremiyetinin ticari kaygılar ve etkileşim uğruna ikinci plana atıldığını öne sürerek ’na çağrıda bulundu.

Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme

Tepkiler arasında Özlem Öz’ün sosyal medya hesabının kapatılması yönündeki talepler de yer aldı. Paylaşımlar kısa sürede tartışma konusu olurken, çocukların dijital ortamdaki mahremiyeti yeniden gündeme geldi.

Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme

ÖZLEM ÖZ’ÜN HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Ancak engelin hangi makam ya da platform tarafından uygulandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli! Tepki çeken paylaşımların ardından dikkat çeken gelişme

Erişim engelinin sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle getirildiği de henüz kesinlik kazanmadı. Özlem Öz ve Tayyar Öz cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, hesabın erişime kapatılmasına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.
 

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ETİKETLER
#ınstagram
#Özlem Öz
#X platformu
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#Tayyar Öz
#Magazin
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