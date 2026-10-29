Çarptığı yayayla metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada

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İstanbul
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ve sürücünün o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Yiğit A. ve Ayan I.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.