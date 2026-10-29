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Çarptığı yayayla metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada

’nın ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ve sürücünün o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Yiğit A. ve Ayan I.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Çarptığı yayayla metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.
Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yaralı Yiğit A. ve Ayan I.'ya ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
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