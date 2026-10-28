Motosikletli çarptığı aracın ön camından içeri girdi! Akıllara durgunluk veren kaza kameralara böyle yansıdı

Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde film senaryolarını aratmayan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert S. yönetimindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81 DB 326 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havalanan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camından içeri girerek şok edici bir şekilde araçta kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün çarptıktan sonra ön camdan içeri girdiği ve otomobilin yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerlediği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.